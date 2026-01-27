Stravična nesreća: Poginulo sedam navijača PAOK-a

Velika tragedija potresla je Solun i Grčku nakon što je u teškoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj, u utorak poslijepodne, život izgubilo sedam navijača PAOK-a. Još je troje ljudi ozlijeđeno, od kojih se jedna osoba bori za život. Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, no njihovo je putovanje tragično prekinuto oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, prenosi Večernji list.

Strašna nesreća dogodila se u blizini grada Lugoj nedaleko od Temišvara. Prema prvim informacijama rumunjske policije i snimkama s mjesta događaja, do sudara je došlo kada je minibus grčkih registarskih oznaka, u kojem se nalazilo deset putnika, krenuo u pretjecanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pri pokušaju povratka u svoj trak, vozilo je okrznulo kamion-cisternu, nakon čega je odbačeno izravno na suprotni trak, gdje se sudarilo s tegljačem koji je dolazio iz suprotnog smjera. Od siline udarca minibus je raznesen u dijelovima, a njegovi dijelovi bili su rasuti po cesti.

Prizori s mjesta nesreće su stravični. Među sedmero poginulih je i vozač minibusa. Tri preživjela putnika prevezena su u bolnicu u Lugoju, a jedan od njih u iznimno je teškom stanju i priključen je na aparate za održavanje života te još nije sigurno hoće li preživjeti zbog težine ozljeda.

Cisterna koju je minibus prvo udario, a koja je prevozila alkohol, nije oštećena do te mjere da je došlo do curenja, što je spriječilo potencijalnu eksploziju i još veću tragediju.