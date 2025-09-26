Stravičan zločin u susjedstvu: Starac ubio susjeda pa sakrio njegovo tijelo

Dugogodišnji sukob dvojice susjeda završio je tragično kada je jedan od njih usmrtio drugoga i pokušao prikriti zločin.

LJ.S. (82) iz sela Pirkovca na jugu Srbije je 28. kolovoza ubio svog dvije godine mlađeg susjeda J.M. (80) a zatim sakrio njegovo tijelo. Nakon uhićenja je rekao da bi ga ponovno ubio te da je to trebao učiniti i ranije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako doznaje Nova.rs, LJ.S. je patološki mrzio žrtvu, a nisu razgovarali više od 40 godina. Optuživao ga je da ga je godinama potkradao.

Zločin se dogodio u selu sa 14 stanovnika

Ubojica i žrtva živjeli su u selu koje ima 14 stanovnika pa su se stalno susretali što je podgrijavalo njihovu netrpeljivost za koju stanovnici tvrde da traje desetljećima. Kako je utvrđeno tijekom istrage, žrtvu je upucao iz puške, a zatim njegovo tijelo spakirao u najlonsku vreću i bacio ga u šumu. Obitelj je prijavila nestanak, a policija je posumnjala da susjed s kojim godinama nije razgovarao zna što mu se dogodilo.

On je priznao da ga je ubio i pokazao gdje je bacio tijelo. Policiju je odveo na mjesto zločina i detaljno opisao što se dogodilo kobnog dana.

Ubojica je rekao da je više puta uhvatio žrtvu kako mu krade kukuruz te da ga je svaki put htio ubiti.

"Ovaj put me nije molio"

"Kada bih ga zatekao u kukuruzištu, uperio bih pušku u njega ali bi on pao na koljena i molio me da ga ne ubijem. Oprostio bih mu ali bih ga opet uhvatio u krađi. Tako je bilo svaki put, padao je na koljena i molio me da ga poštedim i ja bih odustao od ubojstva. Međutim, tog dana postupio je drugačije, nije me molio već je uhvatio pušku. Pokušao ju je oteti pa sam pucao", objašnjavao je osumnjičeni kako je počinio zločin.

Sugovornici Nove.rs tvrde da je žrtvu optuživao i za crnu magiju. "Ne samo da je tvrdio da mu je krao kukuruz već je govorio i da mu je ulazio u kuću i uzimao novac te da mu je među stvari stavljao neke čini jer mu je želio zlo. Doslovno je bio opsjednut tim čovjekom i želio je njegovu smrt", navode.

Nisu razgovarali više od 40 godina

Tijekom istrage će se psihijatrijskim vještačenjem utvrditi je li bio uračunljiv kada je počinio zločin. No, nakon ubojstva ponašao se smireno i proračunato – sakrio je oružje i odjeću, a tijelo žrtve prebacio traktorom u obližnje selo i bacio u šumu, gdje ga je policija kasnije pronašla. Svoju krvavu odjeću oprao je u potoku i sakrio na njivi gdje je počinio ubojstvo.

Jedan susjed opisao je kako je osumnjičeni muškarac toga jutra otišao na njivu, a kasnije su ga vidjeli na traktoru s najlonom u prikolici, ne sluteći da prevozi tijelo.

Mještani navode da dvojica susjeda nisu razgovarala više od četrdeset godina.