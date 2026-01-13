STRAVIČAN SUKOB U VARAŽDINU Jedna osoba drugu bacila kroz prozor? "Na zgradi ima krvi"

Hitna pomoć i policija stigle su na raskrižje Supilove i Zagrebačke ulice u Varaždinu, gdje je jedna osoba ozlijeđena.

Iz policije su nam potvrdili da je jedna osoba prevezena u Opću bolnicu Varaždin te da je u tijeku istraga o događaju. Razina ozljeda još nije poznata.

Prema navodima svjedoka, izbila je tučnjava, u kojoj je jedna osoba drugu bacila kroz prozor, izvijestila su 24sata. Na snimkama s mjesta događaja vide se tragovi krvi na pročelju zgrade.

"Ispred prozora hitna oživljava čovjeka. Svjedoci govore da su se potukli, a jedan je drugoga bacio kroz prozor", ispričao je čitatelj za 24sata.