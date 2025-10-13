Stravičan sudar vlakova u Slovačkoj: Deseci ozlijeđenih, dvoje u kritičnom stanju

Dva brza vlaka sudarila su se danas u istočnoj Slovačkoj, pri čemu je ozlijeđeno više desetaka putnika, potvrdile su vlasti.

Deseci ozlijeđenih, dvoje kritično

Nesreća se dogodila nedaleko od grada Rožňave, oko 10 sati, priopćile su Slovačke željeznice. Policija je navela da je u vlakovima bilo oko 80 putnika, ali nije odmah objavila više pojedinosti. Televizija TA3 izvijestila je da je ozlijeđeno najmanje 20 ljudi.

Ministar unutarnjih poslova Matúš Šutaj Eštok izjavio je da su dvoje ozlijeđenih u kritičnom stanju, dok ostali imaju lakše ozljede. Policijska snimka prikazuje uništenu lokomotivu i vagon koji su iskočili s tračnica i leže na padini brda, dok bolničari pružaju pomoć ozlijeđenima u blizini, piše Index.

Vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće, a Šutaj Eštok je naznačio da bi uzrok mogla biti ljudska pogreška.

Slovačke željeznice priopćile su da su se dva vlaka sudarila na mjestu gdje su se tračnice križale i spajale u jednu prugu te da se uzrok istražuje. "U ovom trenutku prioritet je spašavanje i evakuacija naših putnika i zaposlenika“, navodi se u priopćenju.