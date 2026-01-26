Stravičan sudar u Hrvatskoj: Automobil se prepolovio, teško ozlijeđeno dijete!

Jučer, 25. siječnja, oko 11:25 sati, na nerazvrstanoj cesti koja povezuje Privlaku i državnu cestu D-55 (Vinkovci–Županja), 63-godišnjak je upravljao osobnim automobilom s nacionalnim oznakama Srbije.

Zbog neprilagođene brzine, pri izlasku iz zavoja stražnji dio njegovog vozila zanio se ulijevo i prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Tada je u njega udario osobni automobil đakovačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 44-godišnjak.

Nakon udara došlo je do pucanja i odvajanja prednjeg i stražnjeg dijela automobila s nacionalnim oznakama Srbije.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni 63-godišnji vozač i dijete, dok su 44-godišnji vozač i troje putnika (42-godišnjakinja, 63-godišnjakinja i dijete) zadobili lake tjelesne ozljede.

Policija nastavlja postupak zbog izazivanja prometne nesreće s teškim posljedicama.