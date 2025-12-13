Strava u Hrvatskoj: Oštrim predmetom pokušao ubiti curu (21), uhićen je

Na području Velike Gorice 26-godišnjak je oštrim predmetom pokušao usmrtiti 21-godišnjakinju koja je prevezena u KBC Zagreb s lakšim ozljedama, a muškarac je uhićen i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je u subotu zagrebačka policija, prenosi Jutarnji.

- U petak, 12. prosinca, oko 14.45 sati, na području Velike Gorice, prema dosad utvrđenome, na šljunčanoj cesti nakon nesuglasica, 26-godišnjak je oštrim predmetom pokušao usmrtiti 21-godišnjakinju. Liječnička pomoć joj je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena, navodi se u priopćenju Policijske uprave zagrebačke.

Osumnjičeni 26-godišnjak priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.