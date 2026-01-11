Strava u Beogradu: Stavio im nož pod grlo i prijetio taksistima da će ih zaklati

Zemunska policija donijela je, po nalogu javnog tužitelja iz Trećeg osnovnog javnog tužiteljstva, rješenje o zadržavanju M. V. (38) zbog tri napada na taksiste u Beogradu, odnosno prijetnji da će ih zaklati ako mu ne daju novac, priopćeno je u nedjelju iz tužiteljstva, javlja Tanjug.

Rješenje je doneseno zbog sumnje da je M. V. u razdoblju od 28. prosinca do 9. siječnja počinio tri kaznena djela razbojništva.

U priopćenju se navodi da se okrivljeniku naredbom o provođenju istrage stavlja na teret da je kaznena djela počinio tako što je tijekom vožnje stavio nož pod grlo oštećenima A. O. (56), D. P. (72) i M. K. (40), prijeteći im da će ih zaklati ako mu ne predaju novac. Oštećeni su to učinili te su mu predali ukupno 8.000 dinara i jedan mobilni telefon.

Na saslušanju u tužiteljstvu, osumnjičeni M. V. je izjavio da ne želi iznositi obranu. Nakon toga, javni tužitelj je sucu za prethodni postupak predložio određivanje pritvora u trajanju do 30 dana. Kao razlog je navedena opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.