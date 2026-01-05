Strava u Beogradu. Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: "U Zemunu su mi krivo zašili jezik"

U novogodišnjoj noći dvoje Hrvata ozlijeđeno je u fizičkom napadu u Beogradu.

Naime, kako je za portal 24sata ispričala jedna ozlijeđena djevojka, nakon proslave nove godine u restoranu u Novom Beogradu, koju je slavila zajedno s još troje prijatelja, prišla im je skupina od 5-6 nepoznatih muškaraca. Nakon što su odbili njihov poziv na after, uslijedilo je teško verbalno vrijeđanje, a kada ih je jedan od prijatelja pokušao zaštiti, fizički je napadnut i zadobio je udarac šakom u glavu. U pokušaju da spriječi daljnje nasilje, napadnuta je i djevojka koja je pala i zadobila ozljede glave te je hitno prevezena u KBC Zemun.

"U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje. Cijeli taj doček nove godine bio je prava katastrofa. Sada čekam skidanje šavova, a prijatelj je zadobio nekoliko udaraca u usta te jedva jede", ispričala je ozlijeđena djevojka.

Čitav incident dogodio se na javnom mjestu, u prisutnosti svjedoka, a sve je prijavljeno policiji. Kako je istaknula ozlijeđena djevojka, nije isključena mogućnost da je u pitanju bilo nasilje na nacionalnoj osnovi.

