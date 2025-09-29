Strava u Americi: Naoružani napadač izazvao masakr i požar u crkvi

Najmanje četiri osobe poginule su, a osam je ozlijeđeno nakon što je naoružani napadač vozilom uletio u crkvu u Michiganu, otvorio vatru i zapalio zgradu, izvijestila je policija.

Napad se dogodio u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, oko 100 kilometara sjeverozapadno od Detroita, tijekom nedjeljne službe kojoj su prisustvovale stotine vjernika, piše BBC.

Osumnjičenik, 40-godišnji Thomas Jacob Sanford iz Burtona, ubijen je u razmjeni vatre s policijom na parkiralištu crkve svega nekoliko minuta nakon početka napada. Vlasti navode da je koristio jurišnu pušku i zapaljivi materijal, vjerojatno benzin, kako bi izazvao požar.

Načelnik policije Grand Blanca William Renye potvrdio je da su dvije žrtve preminule od prostrijelnih rana, a kasnije su pronađena još dva tijela. Dodao je da se još nekoliko osoba vodi kao nestalo te da je crkva pretrpjela veliku štetu od požara.

Istražitelji događaj tretiraju kao „ciljano nasilje“, iako motiv zasad nije poznat. FBI je preuzeo istragu, a u njoj sudjeluje oko 100 agenata. Osumnjičenik je bivši marinac, a vlasti pregledavaju njegovu imovinu i mobilne zapise.

Tijekom incidenta vjernici su, prema riječima policije, pokazali hrabrost sklanjajući djecu na sigurno. Istodobno su prijavljene i dodatne prijetnje bombama na drugim lokacijama, koje su kasnije provjerene i očišćene.

Napad su osudili guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, bivši senator Mitt Romney, kao i brojni američki dužnosnici. Crkva je potvrdila da je više osoba ozlijeđeno i pozvala na molitvu za žrtve.

Predsjednik Donald Trump izjavio je da je obaviješten o napadu, naglasivši da će FBI voditi saveznu istragu, dok je incident nazvao „još jednim ciljanom napadom na kršćane u SAD-u“.