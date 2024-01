STRAVA Pucnjava u američkoj srednjoj školi: ubijena najmanje jedna osoba, nekoliko ozlijeđenih

Došlo je do pucnjave u srednjoj školi Perry u Iowi tijekom prvog dana nastave nakon završetka zimskog semestra. Najmanje jedna osoba je ubijena, nekoliko je ozlijeđenih.

Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko je ozlijeđeno u pucnjavi, objavila je policija.

Linda Andorf, predsjednica odbora škole šokirana je današnjim incidentom.

"Ovo je grozno, užasno. Ljudi moraju shvatiti što žele učiniti sa svojim životima", poručila je.

Prve informacije o pucnjavi u školi u Iowi stigle su oko 7.40 ujutro po lokalnom vremenu. Škola je evakuirana, piše Dnevnik.hr.

#BREAKING: There have been multiple victims in a shooting incident at Perry High School#Perry #Iowa #SchoolShoting pic.twitter.com/KWia44kJ85

— WarMonitoreu (@WarMonitoreu) January 4, 2024