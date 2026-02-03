Strava nadomak Splita: Pas napao ženu, završila u bolnici s ozbiljnim ozljedama

U subotu, 31. siječnja 2026. godine, u Brnazama, na ženu koja je na povodcu vodila svog psa i iz dvorišta stepenicama se kretala prema stanu, skočio je drugi pas uslijed čega je žena pala niz stepenice i ozlijedila se.

Ženi je pružena liječnička pomoć u bolnici i utvrđeno je da je zadobila prijelome zdjelice i kuka, a ozlijeđen je i njen pas kojeg je vodila na povodcu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nad 51-godišnjim vlasnikom psa provedeno je kriminalističko istraživanje te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u svezi kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.