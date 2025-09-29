Strava na planini: Poginuo zbog banalnog razloga, užasnuti planinari gledali kako pada u ponor

Planinar (31) je tragično poginuo pokušavajući snimiti fotografiju na vrhu Nama u kineskom Sečuanu. Snimka incidenta brzo se proširila internetom.

Muškarac je navodno odvezao svoje sigurnosno uže u blizini litice kako bi snimio fotografiju, no poskliznuo se i pao. Njegovi suputnici mogli su samo s užasom, bespomoćno gledati kako klizi niz zaleđenu padinu, prenosi dnevnik.hr.

A man in his 30s died on Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly untying his safety rope to take photos near a crevasse. Witnesses said he slipped without an ice axe, slid over 200 meters, and disappeared from view. Authorities are investigating the incident. Nama Peak,… pic.twitter.com/oeeQdVyfVq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 27, 2025

Jedan član grupe snimio je tragičan pad te se video proširio internetom.

Visok 5.588 metara, vrh Nama je tehnički podvrh planine Gongga koji, unatoč opasnostima, privlači brojne penjače, piše The Economic Times.