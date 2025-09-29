Close Menu

Strava na planini: Poginuo zbog banalnog razloga, užasnuti planinari gledali kako pada u ponor

Jedan član grupe snimio je tragičan pad te se video proširio internetom

Planinar (31) je tragično poginuo pokušavajući snimiti fotografiju na vrhu Nama u kineskom Sečuanu. Snimka incidenta brzo se proširila internetom.

Muškarac je navodno odvezao svoje sigurnosno uže u blizini litice kako bi snimio fotografiju, no poskliznuo se i pao. Njegovi suputnici mogli su samo s užasom, bespomoćno gledati kako klizi niz zaleđenu padinu, prenosi dnevnik.hr.

Visok 5.588 metara, vrh Nama je tehnički podvrh planine Gongga koji, unatoč opasnostima, privlači brojne penjače, piše The Economic Times.

