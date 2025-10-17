STRAVA KOD DARUVARA Pokušao ubiti ženu i dijete pa presudio sebi

PU bjelovarsko-bilogorska potvrdila je za DNEVNIK.hr kako je tijekom prijepodneva dobila dojavu koja uključuje obiteljsko nasilje i suicid.

Sve se događalo nedaleko od Daruvara.

Više informacija trenutačno nije dostupno javnosti jer je u tijeku kriminalističko istraživanje, rekli su nam u policiji.

Neslužbeno, muž je pokušao nauditi ženi i djetetu, a nakon što je pozvana policija, zaključao se u kuću i izvršio suicid.

DNEVNIK doznaje kako su žena i dijete na sigurnom.

24sata piše kako je žena navodno pripremala ručak kad je suprug uzeo nož i nasrnuo na nju, te prijetio da će ubiti nju i njihovu jednu kćer koja je bila kod kuće.

Žena je uspjela pobjeći i skloniti se kod susjeda koji su odmah pozvali policiju.

Kada je stigla policija, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se.

Žena i susjedi upozorili su policajce da u kući ima vatreno oružje i eksplozivne naprave. Na teren su ubrzo stigli specijalci, hitna pomoć i vatrogasci.

Muškarac se zaključao u kuću i izvršio suicid.