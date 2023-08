STRAVA I UŽAS Gazda kafića (62) trljao se o stražnjicu konobarice (22): "Dobro je oprala aparat"

Gazda zagrebačkog kafića (62) osuđen je za spolno uznemiravanje konobarice (22).

Sve se odvijalo u ljeto 2021. u kafiću na zagrebačkoj Savici. Sud u presudi navodi da je suvlasnik "u nakani uspostavljanja intimne veze sa zaposlenicom, protivno njezinoj volji istoj upućivao neprimjerne komentare na spolnoj osnovi govoreći joj kako će ju izmasirati i da će tijekom toga 'svršavati' te da je sanjao kako ima s njom spolni odnos".

Kako se dalje navodi, sve je kulminiralo 10. kolovoza 2021. od 22 do 23 sata, kada je u više navrata grlio 22-godišnju konobaricu, pokušavao je poljubiti, dirao je po stražnjici te se preko odjeće ukrućenim spolovilom prislanjao na njenu stražnjicu, što je kod konobarice izazvalo osjećaj nelagode, poniženosti i straha, piše Index.

"Naslonio sam joj ruku na rame jer je dobro oprala aparat"

Vlasnik kafića tijekom suđenja opovrgnuo je sve optužbe navodeći kako je sporne noći naslonio ruku na njezino rame da bi je pohvalio kako je oprala aparat za kavu te da joj je rekao: "Svaka čast, dobro oprano."

"Tu je završila sva priča. Nikakve seksualne konotacije nije bilo", tvrdio je šef kafića. Ispričao je da je konobaricu pustio pola sata prije ponoći te da je u ponoć kafić zatvoren. Tu večer mu je, rekao je dalje na sudu, konobarica poslala poruku u kojoj se požalila na odnos. On je, tvrdio je, poruku pročitao ujutro i odgovorio joj: "Ispričavam ti se milijun puta ako si nešto krivo protumačila."

Na sudu je još ispričao kako je prije ovoga "imao nonšalantan odnos s konobaricom i s drugim zaposlenicima" te da je riječ o normalnom odnosu kakav ima i s muškim zaposlenicima. Izjavio je da su ga poruka i kasniji telefonski poziv konobarice iznenadili tvrdeći da se konobarica ranije "objesila o njega milijun puta". Na sudu je kazao i da pretpostavlja da je razlog ove prijave to što je konobarica trebala dobiti otkaz sljedeći dan nakon incidenta jer je krivo naplatila račune 30-40 gostiju.

Na pitanje suca zašto je pohvalio konobaricu ako joj je namjeravao dati otkaz, okrivljeni suvlasnik kafića rekao je da ju je pohvalio samo u odnosu na pranje aparata za kavu. No priznao je da joj ranije nije spominjao otkaz i rekao da je "stalno odgađao tu odluku zbog korone".

"Seksualno sam nezanimljiv, ne funkcioniram seksualno"

Branio se i - seksualnom disfunkcionalnošću.

"U posljednje tri godine sam seksualno nezanimljiv, ne funkcioniram seksualno. Već sam bio na pregledima kod urologa, vjerojatno imam doma tu dokumentaciju", rekao je i dodao da je spreman otići ponovno kod urologa da potvrdi njegovu seksualnu disfunkcionalnost.

"Primio me za stražnjicu i počeo se trljati. I prije me znao zagrliti, poljubiti, spominjati masaže..."

Konobarica je svjedočila kako je u kafiću radila oko mjesec dana u poslijepodnevnoj smjeni. Te noći bila je, kaže, za šankom, a gazda ju je primio za stražnjicu i počeo se trljati.

“Prije tog događaja znao me zagrliti, poljubiti, spominjati masaže. To mi je djelovalo strašno, ali nisam znala u kojem to smjeru ide”, ispričala je djevojka.

Na posebno pitanje okrivljenika je li se deset puta na njega naslonila dok je kod njega radila, odgovorila je kako se ni jednom nije na njega naslonila. Obraćala mu se na vi, i govorila mu je gazda, iako joj je govorio da mu se obraća na ti.

"Došao mi je s leđa i preko odjeće prislanjao svoje ukrućeno spolovilo po mojoj stražnjici"

Na sudu je pročitan i iskaz koji je konobarica dala u policiji nakon prijave napastovanja.

"Te večeri me je više puta na silu obgrlio oko moga tijela, tako da sam se svojim rukama grubo odgurivala od njega. Isto tako u tom položaju me je pokušavao poljubiti te me je dva puta uhvatio za stražnjicu. Isto to popodne nekoliko puta bi me pitao „da li ja osjećam prema njemu“ odgovorila bih mu da je stariji od mene i da ne osjećam isto što i on. Tada bi mi rekao da sam potpisala ugovor na 30 godina i da će vrijeme pokazati svoje, da imamo vremena", ispričala je.

"U jednom trenutku dok sam ja prala suđe za šankom malo pognuta nad šankom, došao mi je s leđa, te me nasilno uhvatio svojim objema rukama za bokove, te preko odjeće prislanjao svoje ukrućeno spolovilo po mojoj stražnjici. Kada sam to osjetila odmah sam se izmaknula od njega, a on me je i dalje držao svojim rukama za bokove i preko odjeće opet je prislanjao svoje ukrućeno spolovilo po mojoj stražnjici. Nakon toga sam se iščupala iz tog položaja, skinula pregaču i otišla oko 23 sata iz lokala", kazala je još policajcima.

Na sudu je potvrdila točnost onoga što je izjavila na ispitivanju u policijskoj postoji.

Potvrdila je i dio iskaza policiji u kojem prepričava telefonski razgovor s okrivljenim gazdom kafića: "Dana 31. srpnja 2021. me je nazvao na telefon i rekao mi jebem ti miša malog, ne mogu se naspavati, sanjao sam da se seksamo" te da joj je jednom prilikom rekao da je "završio tečaj reiki i masaže, da zna svih 7 čari i da me bude jedan dan izmasirao, da ćemo sve to obaviti za separeom i da ću tijekom toga imati orgazam".

10 mjeseci uvjetnog zatvora

Nakon izvođenja svih dokaza, sud je zaključio kako su optužbe protiv vlasnika kafića u cijelosti dokazane, a njegovu obranu odbacio je kao neosnovanu.

“Sud zaključuje da je okrivljenik, iskorištavajući položaj nadređenosti, upućivao djevojci neprimjerene komentare po spolnoj osnovi, što je kulminiralo 10. kolovoza u kafiću kada je naslonio ruku na njezino rame. Njegovo ponašanje dalje je eskaliralo pokušajem ljubljenja, diranjem po stražnjici i prislanjanjem ukrućenog spolovila na stražnjicu oštećenice preko odjeće. Nema sumnje da je ju je više puta spolno uznemiravao, što je eskaliralo i u neprimjereni fizički kontakt spolne naravi”, zaključuje sudac, javlja Index.

Gazda kafića osuđen je na 10 mjeseci uvjetnog zatvora. Rok kušnje je 4 godine. Mora platiti i 70 eura troškova kaznenog postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.