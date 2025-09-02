STRAŠNO: 21-godišnja misica rodila u tajnosti, bebu skrivala u ormaru

Studentica Sveučilišta u američkom Kentuckyju, 21-godišnja kraljica ljepote i navijačica Laken Snelling, uhićena je pod sumnjom da je nakon poroda sakrila tijelo svojeg novorođenčeta u ormar.

Snelling se suočava s teškim optužbama, uključujući zlostavljanje leša, prikrivanje materijalnih dokaza i tajenje rođenja djeteta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Trenutno se nalazi u pritvoru, a istragu nastavlja Odjel za posebne žrtve.

Prema navodima policije Lexingtona, policajci su u srijedu oko 10:30 poslani na intervenciju zbog dojave o beživotnom djetetu u kući. Po dolasku, pronašli su dojenče koje je proglašeno mrtvim na mjestu događaja.

U zapisniku policije se navodi da je "dojenče pronađeno umotano u ručnik unutar crne vreće za smeće".

Nakon što su joj pročitana njezina prava, Snelling je policajcima priznala da je rodila, javlja Lex 18, prenosi Dnevnik.hr.

U službenom zapisniku stoji kako je priznala da je prikrila rođenje tako što je očistila sve dokaze, a sve korištene predmete za čišćenje, uključujući i novorođenče umotano u ručnik, stavila u crnu vreću za smeće.

Zabrana pobačaja

U Kentuckyju je od 2022. godine na snazi gotovo potpuna zabrana pobačaja, bez iznimki za slučajeve silovanja ili incesta.

Zakon dopušta pobačaj samo u svrhu sprječavanja znatnog rizika od smrti ili ozbiljnog, trajnog oštećenja organa koji je ključan za održavanje života trudnice.