Strašna svjedočanstva iz Irana: "Cijelo susjedstvo miriše na krv. Ljudima pucaju direktno u glave..."

Reza je na povratku kući s prosvjeda u Teheranu zagrlio svoju suprugu Maryam kako bi je zaštitio.

“Odjednom sam osjetio kako mi je ruka postala lagana – u rukama sam imao samo njezinu jaknu”, rekao je članu obitelji koji je kasnije razgovarao s BBC Persian. Maryam je bila mrtva, a Reza nije ni znao odakle je došao smrtonosni metak.

Tijelo supruge je nosio punih sat i pol. Iscrpljen je sjeo je u uličicu. Nakon kratkog vremena, vrata obližnje kuće su se otvorila, a ljudi koji su tamo živjeli odveli su ih u svoju garažu, donijeli bijelu plahtu i u nju zamotali Maryamino tijelo, prenosi Novi list.

Tisuće ubijenih

Nekoliko dana prije nego što je Maryam krenula na prosvjede, ispričala je svojoj djeci – u dobi od sedam i 14 godina – što se događa u njihovoj zemlji.

“Ponekad roditelji odu na prosvjede i ne vrate se. Moja krv, i vaša, nije dragocjenija od bilo čije druge”, rekla je, piše BBC.

Maryam je jedna od tisuća sudionika iranskih prosvjeda koji se nikada nisu vratili kući, zbog brutalnog odgovora vlasti na brzo širenje demonstracija diljem Irana. Aktivisti za ljudska prava navode da je dosad potvrđeno ubojstvo najmanje 2.400 prosvjednika, među kojima i dvanaestero djece. Točne brojke je iznimno teško potvrditi, jer je zemlja već tjedan dana pod gotovo potpunim prekidom interneta.

Iranske vlasti nisu objavile broj poginulih, ali lokalni mediji izvijestili su da je ubijeno 100 pripadnika sigurnosnih snaga, a prosvjednici – koje su prikazali kao “izgrednike i teroriste” – zapalili su desetke džamija i banaka u raznim gradovima.

I cannot wait to visit Tehran. Persia is of our world’s greatest cultures. Iran has been almost half a century under this oppressive theocracy. Wishing you all every success. Good luck out there. I do not understand the lack of our coverage here. But we still hear you. LFG. pic.twitter.com/yAkSEBYBjn — Eric Weinstein (@EricRWeinstein) January 8, 2026

“Pucali su u glave”

Demonstracije su započele u glavnom gradu Teheranu 29. prosinca nakon naglog pada vrijednosti iranske valute u odnosu na dolar. Kako su prosvjedi dosegli i desetke drugih gradova, okrenuli su se protiv iranskih klerikalnih vladara. Sigurnosne snage ubrzo su pokrenule nasilni obračun s prosvjednicima, a najkrvaviji dan bio je prošlog četvrtka i petka, kada su tisuće ljudi izašle na ulice diljem zemlje i pozvale na kraj vladavine vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

“Naše susjedstvo miriše na krv – ubili su toliko ljudi. Pucali su uglavnom u glave ljudi”, rekao je svjedok za BBC.

Među ubijenima je i Robina Aminian, 23-godišnja studentica modnog dizajna koja se nadala studirati u Milanu. Njena majka je punih šest sati putovala od njihova doma kako bi preuzela tijelo kćeri iz Teherana. Na povratku je u naručju držala svoju voljenu kćer. Ali kada je stigla, sigurnosne snage su je natjerale da pokopa tijelo na udaljenom groblju izvan grada – bez prisutnosti druge obitelji ili prijatelja.

Nisu svi ubijeni bili prosvjednici. Navid Salehi, 24-godišnji medicinski tehničar u Kermanshahu, u četvrtak je više puta ustrijeljen dok je odlazio s posla.

Jedna mlada žena, koja je razgovarala s BBC Persian pod uvjetom anonimnosti, opisala je prošlotjedne događaje kao “rat”. Uspjela je pobjeći iz zemlje.

“Prosvjednici su ujedinjeniji nego ikad prije. Ali stvarno se bojim što bi se moglo dogoditi onima koji su još uvijek u Iranu“, dodala je.