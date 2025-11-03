Strašan sudar automobila, jedna osoba teško ozlijeđena

Na županijskoj cesti jučer, 2. studenog došlo je do sudara dvaju automobila u kojem je jedna osoba zadobila teške ozljede.
Prema policijskom izvješću, 76-godišnji vozač skretao je ulijevo, a da nije propustio vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera, što je uzrokovalo sudar s automobilom kojim je upravljao 63-godišnjak.
U nesreći su 63-godišnjak i putnici iz njegovog vozila zadobili lakše ozljede, dok je 76-godišnjak prevezen u bolnicu i zadržan na daljnjem liječenju.
Protiv njega će biti podnijet prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
