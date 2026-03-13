Stranka umirovljenika pozvala Vladu da odmah ukine porez na mirovine za sve umirovljenike

Stranka umirovljenika pozvala je Vladu da odmah ukine porez na mirovine za sve umirovljenike, iako je Vlada već najavila da će se oporezivanje mirovina ukinuti od siječnja iduće godine.

U priopćenju navode da bi porez trebalo ukinuti bez odgode jer se broj umirovljenika koji plaćaju porez povećao za oko 15.000. Ističu i da postoji rizik od novog rasta inflacije zbog mogućeg poskupljenja energenata, što bi dodatno povećalo troškove života, piše Index.

"Stranka umirovljenika je kontinuirano predlagala i tražila od Vlade ukidanje poreza na dohodak za sve umirovljenike, te je odluka Vlade da ukine porez na sve mirovine očekivana i u interesu umirovljenika. Iz izvješća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vidimo da je porez na mirovine u ožujku platilo 491.462 umirovljenika. Svaki umirovljenik u prosjeku 31 euro poreza ili ukupno oko 15 milijuna eura", navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Lazar Grujić.

Upad u porezne škare zbog male povišice

U stranci upozoravaju da se broj umirovljenika koji plaćaju porez povećao jer su rasle najniže i invalidske mirovine te je ukinuta penalizacija za starije od 70 godina.

"Na jednoj strani nešto dobiju, a onda im se uzme, jer čim mirovina pređe osobni odbitak od 600 eura i oni ulaze u tzv. porezne škare. Slijedi u travnju isplata mirovina povećanih za 2,68 posto mjesečno, temeljem polugodišnjeg usklađenja, zbog čega će još jednom dijelu umirovljenika mirovine preći 600 eura, pa će i oni upasti u porezne škare", poručuju iz Stranke umirovljenika.

Kritike Sindikatu umirovljenika Hrvatske

U priopćenju su kritizirali Sindikat umirovljenika Hrvatske i njegovu predsjednicu Višnju Stanišić, koji se protive potpunom ukidanju poreza na mirovine jer smatraju da bi najviše koristi od toga imali umirovljenici s najvećim mirovinama.

Iz Stranke umirovljenika podsjećaju da se mirovinski sustav temelji na generacijskoj uzajamnosti i doprinosima koje su radnici uplaćivali tijekom radnog vijeka.

"Ti doprinosi bili su desetljećima temelj mirovinskog sustava i činili su razliku u mirovinama. Razlika mora postojati. Ona se temelji na stečenom pravu, te je usklađivanje mirovina po istom postotku jedino pravedno i u interesu umirovljenika, jednako kao i ukidanje oporezivanja mirovina za sve", navodi se u priopćenju.

"Vremena uravnilovki su prošla i utopija su"

Iz stranke poručuju da očuvanje razlika u mirovinama nije pitanje pohlepe nego zaštite dostojanstva rada i stečenih prava.

Višnji Stanišić zamjeraju što se zalaže za zadržavanje oporezivanja mirovina, čak i ako bi se neoporezivi dio povećao s 600 na 1500 eura, kako je ona predložila.

"Čini se kroz neke ranije istupe da predsjednica SUH-a navija za uravnilovku, postupno izjednačavanje svih mirovina. Mi u Stranci umirovljenika smatramo da su vremena uravnilovki prošla i da su utopija", zaključio je Grujić.