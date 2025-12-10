Stranka Centar pozvala vladajuće: Budite domoljubi i povucite ovaj prijedlog!

Zakoni o prostornom uređenju i gradnji koje je Vlada poslala u Sabor ne donose red, nego legaliziraju prostorni nered i dugoročnu štetu za hrvatske gradove i obalu. Umjesto stvarne reforme, pred nama su propisi koji guraju javni interes na marginu, ignoriraju struku i otvaraju vrata najopasnijim oblicima prenamjene prostora, rekla je Marijana Puljak iz stranke Centar u Hrvatskom saboru na konferenciji za novinare.

„Ako prođe ovaj zakon omogućuje se gradnja mimo prostornog plana, a investitor preuzima infrastrukturu ako grad ne donese plan u roku od dvije godine, ukidaju se svi prostorni planovi u roku od sedam godina, dopušta se gradnja na brownfield površinama bez studije utjecaja na okoliš, a e-Planovi se nameću kao obvezna platforma iako nije stabilna ni funkcionalna. Ovaj zakon prostor prepušta najagresivnijim interesima“, rekla je Puljak te dodala da je struka jednoglasno rekla da je nešto neizvedivo i opasno, a politika svejedno nastavlja po starom. „To je jasan signal da se ne radi u javnom interesu“, tvrdi Marijana Puljak.

Damir Barbir, saborski zastupnik stranke Centar navodi da ako ovakve odredbe ostanu u zakonu, bit će nužno pokrenuti postupke pred Ustavnim sudom kako bi se zaštitila osnovna ustavna načela i pravo građana na uređen prostor. „Prostor je neobnovljiv resurs i jednom kada se uništi, nema nazad“, kazao je Barbir te pozvao vladajuće da hitno povuku ovaj prijedlog zakona iz procedure jer je to „mjera domoljublja i obrana naše zemlje“, kako je rekao.

Kako navode u stranci Centar, prostor u Hrvatskoj je već ozbiljno devastiran: obala, park-šume, kulturne cjeline, cijela naselja bez infrastrukture i industrijske rupe pretvorene u apartmane posljedica su godina lošeg planiranja i pogodovanja. Ovi zakoni taj problem ne rješavaju, nego ga ubrzavaju i ugrađuju u sustav kao novo "normalno".

„Zato je jedini odgovoran potez povući ove prijedloge iz procedure, odustati od kozmetičkih amandmana i započeti pisanje novih zakona u stvarnom partnerstvu sa strukom. Prostor je najvrjedniji resurs koji Hrvatska ima – ako ga izgubimo, ne možemo ga vratiti, a političari koji danas dižu ruku za ove zakone moraju znati da preuzimaju odgovornost za štetu koja će trajati generacijama“, zaključila je Puljak.