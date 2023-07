ŠTRAJKAŠI PRED ZGRADOM ŽUPANIJSKOG SUDA 'Volontiramo za državu. Za nas nikad novca nije ni bilo, pa nema ni sada'

Uz zvižduke, transparente, a potom i stihove pjesme 'Moja Domovina' djelatnici splitskog Županijskog suda prosvjedovali su revoltirani najavama iz Ministarstva. I ovog puta izrazili su ogorčenost plaćama koje su stotinjak eura iznad hrvatskog minimuma.

- Naši zahtjevi se znaju. Želimo povišicu plaće. Ne odustajemo. Za nas nikad novca nije ni bilo, pa nema ni sada. Ali, morat će naći jer ovo više ne može ovako - kazala nam je jedna od djelatnica Županijskog suda u Splitu.

Trenutna plaća službenika prema njihovim riječima, iznosi oko 600 eura, a s povišicom 700 eura.

- S tim da ta povišica nije 100 eura. To je razmjerno odrađenim danima u mjesecu, ako je bolovanje ili godišnji to se sve odbija. Ja sam ovaj mjesec dobila 70 eura - dodaje.

Preračunamo li to u našu staru valutu, to je oko 4 i pol do pet tisuća kuna.

- Mi ne želimo biti oni koji ucjenjuju. Mi želimo biti oni koji će prihvatiti ponudu. Žao nam je stranaka, ali sad je tako. Svi su prosvjedovali, zašto se samo nas kažnjava - dodaje druga.

Posljednjim sporazumom, početna plaća od cca 600 eura bi 'skočila' i do 900 eura, ali samo za određenu skupinu službenika.

- Vlada je ponudila sporazum kojim nisu bila obuhvaćena sva radna mjesta, odnosno povišica je bila za grupu službenika. Bez obzira što bi neki s tim dobili, ali ne onoliko koliko su tražili svi smo zajedno solidarni. I dalje smo ustrajni i svi smo zajedno. Idemo do kraja bez obzira na prijetnje o neplaćanju, nisu nas pokolebale - kazuje nam jedna od službenica okupljenih pred zgradom suda.

- Kakve su plaće naše prije bile kada su sada mizerne. Volontiramo za državu - jednoglasno će okupljene.

Štrajk se i dalje nastavlja.

Djelatnici splitskog Županijskog suda revoltirani najavama iz ministarstva Posted by DalmacijaDanas on Friday, July 14, 2023