Strahonja analizirao suđenje Hajduka i Rudeša: Evo kako je komentirao situaciju s Poljuda

Utakmicom Istre i Slaven Belupa (2-0) zaključeno je 14. kolo HNL-a nakon kojeg je Rijeka ostala na vrhu, Hajduk je prati u stopu, a Dinamo je kiksao kod Varaždina (1-1) i jedva se spasio poraza.

Ovo kolo donijelo je i neke nedoumice na utakmici Gorice i Osijeka (3-0) u kojoj su Osječani dva puta tražili penal, ali nisu dobili nijedan. Svih događaja dotaknuo se sudački ekspert Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji "Stadion".

Hajduk - Rudeš 1-0, sudac Dario Bel

- Dario Bel je sudac koji pušta čvršću igru. To nije pitanje ove utakmice, gledali smo njegove derbije u kojima je dobro sudio. To je njegov stil. Mislim da je dobro odsudio utakmicu.

49. minuta, Diallo i Uremović u duelu s Topićem. Penal za Rudeš?

- Mislim da je ovdje ispravna procjena suca. Iz kojeg razloga? Uremović je igrao na loptu, ona je otišla u desnu stranu. Kasnije dolazi do kontakta i potencijalnog saplitanja. Igrač Rudeša, koji je pao, nema loptu pod kontrolom. Nije lopta u njegovu prostoru niti ispred njega. Mislim da ovo nije kažnjivo za kazneni udarac. Da je imao loptu u svojem posjedu ili ispred sebe, mogućnost da kreira napad, apsolutno bi bio kazneni udarac. U ovoj situaciji gdje lopta otišla bočno, u desno, Uremović je svojom nogom gurnuo kroz njegove noge loptu u desno, on je otišao ispred i nema tu ništa, prenose 24 sata.

92. minuta, kontakt Sigura i Pavlovića pa i Tomečaka. U dvije situacije Rudeš tražio penal

- Došlo je do kontakta, ali tu je pitanje intenziteta nakon kojeg je Pavlović djelomično i naglasio taj pad. Sudac je bio bočno postavljen i on jedino može kvalitetno procijeniti. I u ovom kontekstu mu treba vjerovati. Dao bi mu za pravo. U drugom slučaju postoji eventualno i upitnik tko je prvi došao do lopte i čini mi se da je igrač Rudeša prvi došao (Tomečak). Bila je borba za loptu dva stopala. Ako postoji kamera koja čisto i jasno pokazuje da je nakon igranja lopte Tomečaka došlo do udaranja, onda je kazneni udarac. Na temelju ovoga mi ne možemo reći. Ako postoji kamera onda da, ako postoji kamera koja će prikazati da je bio duel i borba za loptu onda nije kazneni udara