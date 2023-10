STRAH U SOLINU Roditelji ne spavaju mirno, zgroženi su i prestravljeni: Na istom raskrižju poginuo je učenik

Roditelji iz Solina apeliraju na dežurne institucije kako bi se riješio problem na križanju uz dvorište OŠ Don Lovre Katića. Ukazuju na problem nenormalne gužve oko ove škole u Solinu.

"Policijska postaja Solin je 100 metara dalje, nitko nikad tamo ne stoji niti regulira promet, i bilo je pitanje dana kada će tamo netko stradati", zabrinuti su roditelji, piše 24sata.

Udario dijete i pobjegao

Podsjetimo, netko je u ponedjeljak ujutro automobilom oborio dijete i pobjegao.

Pu splitsko-dalmatinska traži pomoć svjedoka u nesreći u kojoj je u ponedjeljak ujutro ozlijeđeno dijete na koje je naletio automobil.

Kako je objavila policija, to je bilo na raskrižju Ulica put Majdana i Zgon. Vozač je pobjegao.

"U cilju pronalaska nepoznatog vozača i vozila te utvrđivanja svih činjenica i okolnosti vezanih uz prometnu nesreću, molimo očevice da se jave u Postaju prometne policije na brojeve telefona 021/ 504-036 i 504-010 ili osobno pristupe u postaju na adresi Put Plokita 81, Split ili da nazovu 192", objavila je policija.

Građani upozoravali na problem

"Svjedočila sam situaciji gdje je bio ugrožen život jednog djeteta, ali i dijela vozača kao i mene osobno", opisala nam je čitateljica događaj iz rujna.

"Krečući se automobilom iz ulice Zgon put Ulice Put Majdana, onemogućena su mi sigurna i slobodna kretnja zbog više automobila parkirnih u samu desnu traku prometnice. Kako bih mogla doći do same ulice morala sam ući u suprotnu traku i zaobići 10tak parkiranih automobila, čineći to s oprezom, svjesna da je to vrijeme kada veliki broj djece ide u školu. Međutim, istovremeno u ulicu Zgon uključuje se automobil iz ulice Put Majdana, i stariji vozač svjestan kako ne može proći jer sam mu ja spriječila put i trebala bih se vraćati u rikverc 40-tak metara, s razumijevanjem se krenuo vraćati unatrag s namjerom da me propusti na ulicu Put Majdana. To je radio oprezno i polako, pretpostavljam, jer živi u istoj ulici te je vidio da djeca prelaze ulicu kako bi došli do škole. Međutim,kako su djeca brza i nepažljiva, naučena da ih tu vozači uvijek propuštaju, što je na kraju i njihovo pravo kao pješaka, kretali su se neoprezno i u zadnjoj sekundi je vozač izbjegao da ne udari jedno mlađe dijete. Ono to nije niti shvatilo...", priča dalje Solinjanka, javlja 24sata.

Čitateljica navodi kako je sve prijavila i policiji i prometnom redaru.

"Zahvaljujem djelatnicima Prometnog redarstva grada Solina i djelatniku PU Solin na razumijevanju situacije, uputama za daljnje postupanje te na obećanju da će u narednim danima obratiti pozornost na navedenu lokaciju, kao i na sve lokacije blizu škola u gradu Solinu", rekla je čitateljica u rujnu, ali do danas nije dobila nikakav konkretan odgovor.

"Nitko od odgovornih nije se usudio niti odgovoriti da su zaprimili poruku. Svaki dan svjedočim rizičnim situacijama na istom križanju, a jutros me je dodatno uzrujala ova informacija da se samo 10 dana nakon moga maila dogodilo ono na što sam ukazivala, oboreno je dijete na istom križanju", jutros se portalu 24sata ponovno javila ista zabrinuta čitateljica.

Na istom raskrižju poginuo učenik 2011.

Jedanaestogodišnji dječak život je izgubio pod kotačima teretnjaka na Putu Majdana u Solinu prije 12 godina. Učenik 5. razreda Osnovne škole don Lovre Katića oko 10.30 sati, za vrijeme školskog odmora krenuo je vjerojatno po doručak. Izutetno prometnu ulicu Put Majdana želio je prijeći preskačući ogradu, sapleo se, pao i završio pod kotačima kamiona.

"Ovdje su se često događale nesreće. Bilo je i poginulih. Cesta Put Majdana iznimno je prometna, jedna od najprometnijih u gradu. Stavljali su i ležeće policajce i brojne znakove upozorenja", rekla je jedna Solinjanka.