Strah i tragedija u ulici Domovinskog rata: I danas se nastavljaju radovi na postavljanju zaštitne ograde

Nastavljaju se radovi na vraćanju zaštitne ograde u ulici Domovinskog rata, točno na mjestu gdje je ona ranije uklonjena zbog dotrajalosti.

Radovi su započeli jučer, 21. listopada.

Grad Split potvrdio nam je kako je cilj onemogućiti opasno i neoprezno prelaženje prometnice na ovom kritičnom potezu.

Podsjetimo, subotu rano ujutro, oko 6:40 sati, na križanju Ulice Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila starija pješakinja.

Prema informacijama iz policije, 22-godišnja vozačica osobnog automobila udarila je ženu koja je neoprezno prelazila kolnik. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, nesretna pješakinja preminula je na mjestu događaja.

Naš fotoreporter bio je jučer bio na licu mjesta i uvjerio se da su radovi već započeli. Postavlja se zaštitna ograda uz prometnicu.

Radovi se nastavljaju i u jutarnjim satima srijede.