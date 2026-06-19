Tortilja čips - napravi sam brzi i hrskavi snack kod kuće

Tražite brz, jednostavan i ukusan domaći snack? Napravite vlastiti tortilja čips za svega 15 minuta! Osim što je hrskav i neodoljivo ukusan, ovo je odličan način da iskoristite tortilje koje već imate kod kuće. Začinite ih po vlastitom ukusu i poslužite uz omiljene dipove, namaze ili humus.
Ovaj domaći tortilja čips savršen je za druženja, filmske večeri i sportske prijenose, a posebno će oduševiti ekipu tijekom aktualnog Svjetskog nogometnog prvenstva. Uz malo truda pripremite grickalicu koja će nestati sa stola brže nego što je nastala i pokažite gostima da su najbolji snackovi upravo oni domaći! Ovaj brzi recept donosimo u suradnji sa Stanić Diskontom koji u svojoj bogatoj ponudi ima veliki izbor tortilja različitih veličina i vrsta, idealnih za pripremu domaćeg tortilja čipsa, wrapova i brojnih drugih ukusnih jela. Sve potrebne sastojke za ovaj recept možete pronaći u Stanić Diskontu, a njihovu ponudu potražite na jednoj od čak 31 lokaciji diljem Hrvatske.
Sastojci:
- tortilje
- maslinovo ulje/maslac
- sol
- začini po želji ( origano, ružmarin, bosiljak, bijeli luk, papar, crvena paprika, čili … )
Priprema:
- Svježu tortilju premažite maslinovim uljem ili rastopljenim maslacem sa svake strane
- Posolite krupnom morskom soli
- Potom tortilju izrežite na jednake osmine kako bi dobila trokutasti oblik
- Posložite ih na pleh obložen papirom za pečenje
- Začinite začinima po želji ili kombinirajte, dio ostavite slane a dio začinite
- Ispecite u zagrijanoj pećnici na 180°C oko 5-6 minuta sa svake strane
- Ostavite ih na plehu za pečenje da se ohlade
- Poslužite uz dipove, namaze, humus ili povrće