Tortilja čips - napravi sam brzi i hrskavi snack kod kuće

Tražite brz, jednostavan i ukusan domaći snack? Napravite vlastiti tortilja čips za svega 15 minuta! Osim što je hrskav i neodoljivo ukusan, ovo je odličan način da iskoristite tortilje koje već imate kod kuće. Začinite ih po vlastitom ukusu i poslužite uz omiljene dipove, namaze ili humus.

Ovaj domaći tortilja čips savršen je za druženja, filmske večeri i sportske prijenose, a posebno će oduševiti ekipu tijekom aktualnog Svjetskog nogometnog prvenstva. Uz malo truda pripremite grickalicu koja će nestati sa stola brže nego što je nastala i pokažite gostima da su najbolji snackovi upravo oni domaći! Ovaj brzi recept donosimo u suradnji sa Stanić Diskontom koji u svojoj bogatoj ponudi ima veliki izbor tortilja različitih veličina i vrsta, idealnih za pripremu domaćeg tortilja čipsa, wrapova i brojnih drugih ukusnih jela. Sve potrebne sastojke za ovaj recept možete pronaći u Stanić Diskontu, a njihovu ponudu potražite na jednoj od čak 31 lokaciji diljem Hrvatske.

Sastojci:

tortilje

maslinovo ulje/maslac

sol

začini po želji ( origano, ružmarin, bosiljak, bijeli luk, papar, crvena paprika, čili … )

Priprema:

Svježu tortilju premažite maslinovim uljem ili rastopljenim maslacem sa svake strane Posolite krupnom morskom soli Potom tortilju izrežite na jednake osmine kako bi dobila trokutasti oblik Posložite ih na pleh obložen papirom za pečenje Začinite začinima po želji ili kombinirajte, dio ostavite slane a dio začinite Ispecite u zagrijanoj pećnici na 180°C oko 5-6 minuta sa svake strane Ostavite ih na plehu za pečenje da se ohlade Poslužite uz dipove, namaze, humus ili povrće