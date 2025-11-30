Stoka: "Tko se upusti u drogu, mora biti spreman na zatvor, na smrt ili ubiti"

Reper Marin Ivanović - Stoka bio je gost u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gdje je pričao o ovisnostima. Na pitanje zašto se drogirao, rekao je kako je bio znatiželjan te dodao da je droga bila dostupna, ali ne toliko rasprostranjena kao danas. Istaknuo je i da je danas djeci puno gore te da je 'trava' velika navlakuša.

"Dolazim iz koliko-toliko normalne obitelji, lijepe, pune ljubavi i razumijevanja. Svi su radnici, svi su prisutni. Nikada nisam imao neke poteškoće. Zahvalan sam na djetinjstvu kojega sam imao, djedove, bake", poručio je. Istaknuo je kako se droga ne počinje konzumirati kao bijeg od nečega, već sve počinje iz razonode i znatiželje.

Prisjetio se i svojih početaka i rekao da svi misle kako će 'stati na travi'.

"Vidio sam prekrasnih ljudi koji su danas po psihijatrijskim odjelima bez mogućnosti povratka u normalan život. Kao biljke su zbog 'trave', koja im je 'izvukla' neku šizofreniju, dijagnozu s kojom više neće moći živjeti", objasnio je.

"Stara škola kreka - iz tame u svjetlo"

Reper je u emisiji istaknuo kako smatra da je u svemu najviše povrijedio svoje roditelje za koje kaže da su 'divni ljudi koji su posvetili svoje živote' kako bi ga izvukli iz pakla ovisnosti te da nije bilo njih, on danas ne bi bio živ. Jedna od ovisnosti s kojom se borio bila je i ovisnost o pornografiji.

"Postao sam teški ovisnik o pornografiji i to je teško vratiti da bude normalno. Danas gledam s poštovanjem žensku osobu", rekao je.

Do sada je njegovu predstavu 'Stara škola kreka - iz tame u svjetlo' pogledalo oko 400.000 ljudi. Do kraja godine ima još 60 predstava. Istaknuo je kako ga predstave ispunjavaju te da ima puno ljudi koji pogledaju predstavu i više puta. Nju je izvodio i u kaznionicama i u popravnim domovima.

"To samo pokazuje svjesnost hrvatske policije da jednom bivšem ovisniku daju priliku da iz svoje perspektive porazgovara s ljudima s kojima bi možda to koristilo. Smatram da jako dobro rade svoj posao", rekao je.

Poručio je i da se želi vratit glazbi na način da ponovno stane na pozornicu diljem regije gdje su festivali.

"Kada stanem repati pred ljude, to sam ja", rekao je.

Također, Ivanović je priznao i da se rastao od supruge Jasne. Upoznali su se 2017. godine, a godinu kasnije su rekli sudbonosno 'da' u zagrebačkoj crkvi sv. Franje na Kaptolu, okruženi najbližim članovima obitelji.