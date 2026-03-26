Stočarstvo koje čuva prirodu – novo vrednovanje starinskih pasmina u kršu

Na 26. Susretu s lokalnim stanovništvom, koji će se održati u subotu, 28. ožujka 2026. od 14 do 16 sati u konferencijskoj dvorani Eko kampusa „Krka“ u Puljanima, počinje novi ciklus edukativnih predavanja. Tema ciklusa bit će stočarstvo.

Ciklus se sastoji od pet predavanja, koje je priredio dr. sc. Toni Tešija s Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba. Na njima će biti riječ o pojedinim aspektima stočarstva, a cilj im je ne samo da pruže dodatnu podršku postojećim stočarima, već i da potaknu i povećaju zanimanje za tu gospodarsku djelatnost kod onih koji aktivno razmišljaju o bavljenju njome. Osim tih predavanja, najesen će biti održana i radionica o prevenciji bolesti u stočarstvu, a bit će predstavljene i tehnologije proizvodnje s naglaskom na lokalnim tradicijskim i ekološko-etičkim specifičnostima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U svom uvodnom predavanju Tešija će se osvrnuti na izvorne pasmine, bioraznolikost i genetske resurse i na ključnu ulogu koju imaju u očuvanju krša. Govorit će još i o porastu zanimanja za uzgoj izvornih pasmina u krškim područjima, o izazovima uzgoja u zaštićenim područjima i o prilagodbi izvornih pasmina klimatskim i hranidbenim ograničenjima krša. Koji su primjeri dobre i loše prakse u korištenju pašnjaka i može li se ekstenzivno stočarstvo koristiti kao jedna od mjera za očuvanje prirode samo su neka od pitanja na koja će Tešija ponuditi odgovor na svojim predavanjima.

„Istraživanja su pokazala snažnu povezanost između ispaše i bioraznolikosti, a ključ uspjeha na tom putu je i kontinuirano ulaganje u edukativne aktivnosti poput ovih koje provodimo u cilju boljeg razumijevanja važnosti razvoja djelatnosti vezanih za stočarstvo“ kazala je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica i naglasila: „Krajem prošle godine uključili smo se u projekt obnove staništa, poboljšanja statusa zaštite travnjačkih ptica i promicanja rješenja temeljenih na prirodi kroz otporni mozaik mediteranskog krajolika, stoga ćemo kontinuirano provoditi aktivnosti za očuvanje mozaičnog krajolika čineći ga otpornijim na klimatske promjene. Pozivamo stanovnike naše županije zainteresirane za stočarstvo da nam se pridruže na zanimljivim stručnim predavanjima iz ovog ciklusa, koja su za njih u potpunosti besplatna.“

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. godinu godinom pašnjaka i pastoralizma. Globalna bioraznolikost uvelike ovisi o očuvanju pašnjaka, stoga je izuzetno važno razgovarati o njihovoj ulozi u zdravlju ekosustava, očuvanju vrsta, proizvodnji hrane i prilagodbi klimatskim promjenama. Na travnjacima na kojima nema ispaše smanjuje se broj vrsta, dok je mozaični krajolik bogat i dinamičan prostor u kojem priroda i ljudi djeluju zajedno.

Zahvaljujući Susretu s lokalnim stanovništvom, stanovnici šireg područja rijeke Krke sljedećih će mjeseci u Puljanima moći usavršiti svoje znanje i vještine vezane za bavljenje stočarstvom kao važnom gospodarskom djelatnosti. Kao i na prethodnim susretima, i sudjelovanje na dvadeset šestom je slobodno.