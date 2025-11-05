Što Zagrepčani misle o incidentu u Splitu: "Bio sam u ratu četiri godine i ovaj..."

U ponedjeljak navečer dogodio se incident u prostorijama Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" u Gradskom kotaru Blatine-Škrape u Splitu, tijekom otvaranja manifestacije Dani srpske kulture. U trenutku kada je program trebao započeti u 19 sati, u dvoranu je ušla skupina od stotinjak muškaraca odjevenih u crno, koja je zahtijevala prekid održavanja kulturne večeri.

Policija je objavila da je u sklopu istrage zbog upada na Dane srpske kulture u Splitu jedna osoba uhićena, a nad njom se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Uz tu osobu, policija je privela još dvije osobe koje povezuje s incidentom.

"Taj incident, u kojem su očito sudjelovali pripadnici navijačke skupine i još neke osobe, grubo je kršenje prava manjina i nasrtanje na srpsku manjinu u Hrvatskoj, i to mahom na malodobnu djecu i starije osobe. Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice", rekao je premijer Andrej Plenković.

U medijima su se javili još neki sudionici incidenta, stariji muškarci koji su očito predvodili skupinu mlađih, te su rekli da je folklorna priredba na kojoj su sudjelovali djeca i stariji - "provokacija u mjesecu Vukovara".

Što kažu građani Zagreba

Index je proveo anketu na ulicama glavnog grada kako bi se čulo što o napadu misle Zagrepčani.

Jedan ispitanik je rekao: "Gledajte, ja sam bio u ratu četiri godine i ovaj... Znate kako je, borili smo se protiv tih Srba i svega, ali to su umirovljenici i mala djeca. Nije u redu, zar ne? Oni koji bi se trebali pobrinuti da to prođe mirno, da osiguraju to ljudima, očito to ne rade. Znači ako oni vide da mi ovdje, onda će oni naše ljude tamo napadati, Hrvate. Pa nije u redu. Nije, mislim da treba tome stati na kraj. Svi smo sada jednaki i mržnja nekakva nakon svega... Dosta je bilo rata, a sad još i to. Mislim da ne bi trebalo to sada, da se to sve više događa."

Druga sugovornica rekla je da je podrijetlom iz Beograda. "Što imaš komentirati, budala ima svuda. Inače ja sam iz Beograda tako da dosta me pogađa sve to, tako da tužno što se događa. To je proizvod HDZ-ovske politike i cijele situacije i toga će biti još. Okolnosti su pogodne za takvo nešto."

