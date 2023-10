Što vi mislite o Livajinom odlasku iz reprezentacije?

Dan uoči okupljanja reprezentacije, napadač Hajduka Marko Livaja najprije je obavijestio predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića kako se oprašta od igranja za reprezentaciju, a potom se o istom oglasio na Instagramu.

- Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti - napisao je Livaja na Instagramu.

Oglasio se i predsjednik HNS-a Marijan Kustić koji se zahvalio Marku na iskrenom razgovoru:

- Marko je proteklih godina bio važan dio naše reprezentacije te me stoga ražalostila ova objava. No, razumijem razloge koje mi je Marko iznio u iskrenom razgovoru te stoga poštujem ovakvu odluku. Zahvalni smo Marku na doprinosu reprezentaciji u proteklom razdoblju, posebno u našem pohodu do bronce na Svjetskom prvenstvu, te mu želim svu sreću u nastavku klupske karijere.

