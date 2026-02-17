Što učiniti kad u spremnik natočite pogrešno gorivo? Može se dogoditi katastrofa

Prilikom posjeta stanici za gorivo svatko se barem jednom uhvatio pogrešnog pištolja za gorivo. Neki su stali na vrijeme, neki su utočili pa tek onda shvatili, a neki su se i vozili. No, pogrešno utočeno gorivo, bez obzira jeste li natočili benzin u dizelaša ili obrnuto, uvijek će biti problem. Malo manji ako ste utočili dizel u benzinski motor, ali je u svakom slučaju presudno u kojem ste trenutku postali svjesni svoje pogreške.

Imate li sreće i shvatite li na stanici da u dizelaša točite benzin, odmah stanite i ne uključujte automobil. U toj situaciji potrebno je ispumpati gorivo iz rezervoara prije nego što krene prema ključnim dijelovima sustava. U suprotnom, uključite li automobil i krenete li voziti – dogodit će se katastrofa. Ulazak benzinskog goriva u osjetljivi sustav dizelskog motora mogao bi za sobom povući skupe posljedice, zamjenu visokotlačne pumpe, injektora, cijevi za goriva i tanka, piše HAK Revija. Benzin nema sposobnost dizela da djeluje poput lubrikanta u sustavu ubrizgavanja i upravo zbog toga će stradati injektori, pumpa…

U suprotnom, utočite li dizelsko gorivo u benzinca šteta je manja, ali ako niste pokrenuli automobil najbolje je opet ispumpati gorivo iz rezervoara. Nastavite li s krivim gorivom može doći do oštećenja injektora. Ako možete, zatražite savjet djelatnika benzinske stanice ili nazovite servisera, koji će vam pomoći i objasniti što učiniti. Ili pak, vučnu službu koja također može riješiti problem.

Ovo su tri osnovne metode kojima se može ispumpati gorivo

1. Ručno ispumpavanje goriva – nabavite ručnu podtlačnu pumpu namijenjenu za ovu svrhu. Možete je pronaći u trgovinama s auto dijelovima. Otvorite poklopac rezervoara i umetnite crijevo pumpe. Polako pumpajte dok gorivo ne počne teći niz crijevo u drugu posudu.

2. Ispumpavanje goriva pomoću električne pumpe – nabavite električnu pumpu posebno dizajniranu za ispumpavanje goriva. Otvorite poklopac rezervoara i stavite jedan kraj crijeva. Električnu pumpu povežite s odgovarajućim izvorom napajanja (bateriju, struju iz vozila…). Uključite je i gorivo će početi teći kroz crijevo.

3. Ispumpavanje ustima – nabavite klasično crijevo koje je dovoljno dugačko da dosegne dno rezervoara. Otvorite poklopac rezervoara i jedan kraj crijeva gurnite unutra. Drugi kraj crijeva stavite u usta i polako uvlačite zrak. Dovoljno je jednom malo bolje potegnuti. Kad se gorivo "popelo" skoro do vaših usta, začepite crijevo palcem. Pored auta pripremite nisku posudu u koju ćete, kad maknete palac, ispustiti gorivo. Bitno je da je taj drugi kraj crijeva niži od prvog koji ste gurnuli u rezervoar. Gorivo će automatski iscuriti dokle god je prvi dio uronjen u gorivo. Iako se ova posljednja metoda ne preporučuje, u nekim je slučajevima korisna (ako znate što radite).

A pojavila se i nova opasnost: što ako u otvor za dizelsko gorivo utočite AdBlue tekućinu, koja služi za redukciju emisija dušikovih oksida kod dizelskih motora. AdBlue djeluje korozivno jer je mješavina ureje i vode, učinak je sasvim drugačiji nego li je samo miješanje benzina i dizela u sustavu ubrizgavanja. Štete su često samim točenjem teško ispravljive, a da se ne zamjeni kompletan sustav ubrizgavanja sa svim vodovima, brizgaljkama, spremnikom i pumpama. Zapravo, jedna od najgorih i najskupljih kombinacija u praksi ako se dogodi.

Često proizvođači izbjegavaju da se otvori za punjenje Adbluea nalaze neposredno pokraj otvora za gorivo pa se čep za AdBlue može naći u prtljažniku ili u motornom prostoru kod nekih modela kako bi se smanjila mogućnost pogreške.