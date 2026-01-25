Što treba Hrvatskoj za polufinale Eura?

Hrvatska je pobijedila Švicarsku 28:24 u utakmici drugog kola druge faze Europskog prvenstva u rukometu. Aktualni svjetski viceprvaci tom su se pobjedom izjednačili s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine s po četiri boda, dok su Švicarska i Mađarska ostale na dnu s po jednim bodom.

Zvonimir Srna bio je najbolji strijelac Hrvatske s pet pogodaka, a po četiri su dodali Filip Glavaš i Ivan Martinović. Kod Švicarske je Samuel Zehnder postigao šest golova, a Luka Maros pet.

Hrvatski rukometaši su u ovom kolu navijali za pobjedu Švedske jer bi tada u potpunosti ovisili o sebi do kraja turnira. No Šveđani su izgubili od Islanda, čime se situacija dodatno zakomplicirala. U slučaju dvije pobjede u preostalim utakmicama Hrvatska bi bila siguran polufinalist bez obzira na ostale rezultate, no sada se scenarij mijenja.

Postoji mogućnost da Hrvatska ispadne i s dvije pobjede do kraja turnira. To bi se dogodilo ako Hrvatska, Island i Švedska ostvare sve pobjede do kraja, čime bi se zatvorio krug s tri reprezentacije na osam bodova. U tom slučaju odlučivala bi međusobna gol-razlika, u kojoj Hrvatska trenutačno stoji najlošije s -7, dok Švedska ima 0, a Island +7.

Zbog toga će Hrvatska vrlo vjerojatno do kraja turnira morati pobijediti u obje preostale utakmice, ali i nadati se kiksevima Islanda i/ili Švedske. U tom kontekstu važnu ulogu može imati Švicarska, današnji protivnik Hrvatske, koja još igra i s Islandom i sa Švedskom.