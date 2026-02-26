Što se to događa u splitskoj "Amphori"? Slavi se deseta godišnjica, veselo je na Žnjanu: Edukacije, degustacije i humanitarna nota u luksuznom hotelu…

U splitskom hotelu Amphora danas se održava Wine ViP Event 2026., jubilarno deseto izdanje manifestacije koja je u proteklom desetljeću izrasla u jedno od prepoznatljivijih okupljanja ugostiteljsko-turističke struke, vinara, chefova i ljubitelja eno-gastronomije. Događaj je zamišljen kao spoj edukacije, povezivanja i promocije kvalitete, a i ove je godine naglašena humanitarna dimenzija – sav prihod od dobrovoljnih donacija namijenjen je Hrvatskoj ligi protiv raka.

Važno je istaknuti: program u Amphori još traje – završnica je predviđena uz degustacije, glazbu i objavu iznosa prikupljenih donacija, a događaj je otvoren do 20 sati.

Jubilarna godina i brojke koje stoje iza priče

Wine ViP Event u 2026. obilježava 10. godinu postojanja, nakon ukupno 43 održana događaja u devet godina. Organizatori ističu kako je od početka cilj bio podizanje standarda hrvatskog turizma kroz edukaciju i promociju kvalitete, uz spajanje tradicije i autentičnosti destinacije. Prema najavi organizacije, u dosadašnjem razdoblju manifestacija je okupila više od 80 predavača i stručnjaka, ugostila 50 chefova uz više od 150 autentičnih specijaliteta te povezala 220 izlagača i partnera, uz više od 2.500 posjetitelja iz struke godišnje. Ulaz, radionice i degustacije pritom su istaknuti kao besplatni, dok se humanitarna sredstva prikupljaju kroz dobrovoljne donacije.

Humanitarna akcija: Donacija uz čašu i nagradnu igru

Na ulazu su posjetitelji preuzimali čašu uz donaciju, pri čemu je naglašeno da sav prihod ide u humanitarne svrhe – za Hrvatsku ligu protiv raka. Uz donaciju od 10 eura i više posjetitelji su dobivali i bon za sudjelovanje u humanitarnoj nagradnoj igri, koja je danas u programu bila predviđena u kasnopopodnevnom terminu.

Organizatori su tijekom programa više puta podsjećali goste da donaciju mogu ubaciti u kutiju tijekom večeri, kao znak podrške inicijativi i izvođačima glazbenog dijela programa humanitarnog karaktera.

Edukativni dio: Radionice za struku i "Istina u čaši"

Edukativni dio programa započeo je u 15 sati, uz niz radionica namijenjenih ugostiteljima, hotelijerima i zainteresiranoj publici. Gordana Hajtić održala je radionicu "Dobar dan, izvolite!" s fokusom na savjete za konobare i ugostitelje, Kristijan Harjač, trostruki hrvatski sommelier prvak, govorio je o temi "Champagne vs. Sparkling Adria – Istina u čaši", Jure Andrijašević (WSET Level 3) predstavio je praktičnu radionicu o izradi vinske karte i obuci osoblja.

U nastavku je Antonio Degrassi održao predavanje "Vrijeme kao saveznik vina – potencijal odležavanja". U popodnevnom i večernjem dijelu program se nastavio u znaku degustacija i prezentacija.

Najavljena je prezentacija destilerije Berryshka pod nazivom "Slast u čaši", uz sudjelovanje vlasnika Sama Kende, a potom i kratka edukativna radionica o maslinovu ulju Oio Vivo. Poseban dio večeri rezerviran je za gastro-prezentaciju "Fešta na tanjuru", koju vodi i koordinira chefica Doris Vlah uz gostujuće chefove, a nakon toga uslijedila je i humanitarna nagradna igra te nastavak cooking showa u drugom bloku.

Večernje druženje uz glazbu: Program još traje

Nakon cooking showa predviđeno je veliko druženje uz izlagače, degustacije i glazbu, uz napomenu da je i glazbeni segment humanitarnog karaktera te da se izvođače i inicijativu može podržati donacijom.

U samoj završnici večeri, prema programu, planirana je i objava iznosa donacija te zatvaranje događaja. Kako doznajemo iz službenog rasporeda, Wine ViP Event u Splitu traje do 20:00 sati, pa posjetitelji još stignu uhvatiti završni dio programa, kušanja i druženje s izlagačima.