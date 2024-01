ŠTO SE SVE DOGODILO PROTEKLE GODINE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Trendovi, influenceri i TikTok izazovi koji su obilježili 2023. godinu

Završila je 2023. godina. Ušli smo u Novu godinu i novo razdoblje. Što se sve dogodilo u protekloj godini na društvenim mrežama te koji su trendovi dobili najviše klikova, donosimo u detaljnom pregledu godine iza nas u kontekstu društvenih mreža.

Činjenica je da postoji otprilike 4,74 milijardi aktivnih korisnika društvenih mreža diljem svijeta. Pod time se podrazumijevaju Instagram, Facebook, Tik Tok, LinkedIn, X, Youtube i mnoge druge.

To znači da oko 59.3 posto globalne populacije koristi barem jednu društvenu aplikaciju, a prosječna osoba svakodnevno troši oko 2 sata i 27 minuta na mobitelu.

Facebook je najkorištenija društvena mreža, a TikTok i Instagram su najraširenije platforme za influencere. Pogodne su za doticaj s mnoštvom ljudi i širenje vlastitih proizvoda u što kraćem i bržem roku.

Što se tiče tehnologije AI je eksplodirao, a uvedena su i ograničenja u kontekstu razvoja umjetne inteligencije.

Viralne objave na Instagramu, Tik Toku i Youtubeu

Najgledaniji Youtube video u 2023. godini bio je spot za dječju pjesmu Baby Shark.



Najgledaniji snimak na Tik Toku je takozvani ASMR video kojeg je napravila 23-godišnja vizažistica Nyadollie. Poznata je po make-up sadržaju i videima u kojima se šminka, njeguje kožu i daje kozmetičke savjete.

Objava na Instagramu s najviše lajkova pripada Lionelu Messiju. Galerija slika koju je objavio nakon što je postao prvak svijeta s Argentinom ima 75,6 milijuna lajkova.



Najpraćenija osoba na Instagramu je Cristiano Ronaldo sa preko 589 milijuna pratitelja. Nakon njega su redom: Lionel Messi, Selena Gomez, Kylie Jenner, Dwayne 'The Rock' Johnson, Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyonce, Khloe Kardashian te na desetom mjestu Kendall Jenner.

Titulu najgledanijeg Instagram reel videa dobio je Khaby Lame i njegov video 'When She Tells You She's Home Alone'. Radi se o talijanskoj Tik Tok i Instagram zvijezdi koji stvara humorističan sadržaj jedinstvenim i autentičnim stilom.

Tik Tok trendovi 2023. godine

Korisnici Tik Toka imali su šaroliku godinu iza sebe. Najveći trendovi s najviše pogleda i obožavatelja bili su Wes Anderson, Rimsko Carstvo, bež zastava, crvena zastava, zelena zastava, i djevojačko ljeto.

Redom, Wes Anderson trend podrazumijeva snimanje i fotografiranje sadržaja vodeći se principima spomenutog američkog filmskog redatelja. Korisnici su se igrali kompozicijom, gradijentom boja i snimanjem dugih, statičkih često simetričnih scena.

Rimsko Carstvo je pokrenut pitanjem 'Koliko često muškarci razmišljaju o tom periodu?'. Kako su videa milijunskih pregleda sugerirala, muškarci barem jedanput dnevno razmišljaju o povijesnoj eri. Nadalje, Rimsko Carstvo je kao posljedica trenda postao sinonim za veliku pažnju prema nekoj temi.

Bež zastava (beige flag), crvena zastava (red flag) i zelena zastava (green flag) zapravo su ocjene ponašanja i osobnosti. U Tik Tok sferi ove tri boje su bili filteri koje su korisnici koristili kako bi iskazali poželjno i nepoželjno ponašanje kroz crveni i zeleni filter, dok je bež označavao nešto dosadno i neprivlačno.

Trend koji je uhvatio čak 4 milijardi pregleda je 'girl summer' ili djevojčino ljeto u prijevodu. Označava bezbrižan stav tijekom ljetnih mjeseci i provođenje dana bez razmišljanja, sa samopouzdanjem.

Koje je novine Instagram uveo u 2023. godini?

Popularna društvena mreža i glavno odredište influncera uvela je razne značajke u protekloj godini. Uvedene su teme za Instagram DM. To znači da korisnici mogu uređivati izgled svojih razgovora na mreži. Svoje mjesto su zauzeli i AI generirane naljepnice za Instagram priče i razgovore.

Ovo je vjerojatno značajka koja je mnogima uljepšala godinu, Instagram je napokon uveo da se može zumirati profilna fotografija, a uveli su i Instagram bilješke. Kratke poruke koje korisnici mogu podijeliti sa svojim pratiteljima.

Lansirali su i novu aplikaciju nazvanu Threads. Direktna konkurencija platformi X nekadašnjem Twitteru predstavlja novi oblik povezanosti gdje korisnici prate one profile koji ih zanimaju, odgovaraju na threads drugih korisnika i objavljuju svoje.

Instagram je predstavio i ideju grupnih profila. Članovi grupe mogu dijeliti jedan profil, povezivati se s drugima sličnih interesa i imati virtualni prostor za razvoj zajednice. Uveli su i značajku koja je mnogima olakšala rasporede, a to je postavljanje proizvoljnog vremena za objavu videa ili fotografije.

Popis Youtube trendova iz 2023. godine

Barbie je obojala svijet u ružičasto i film je debijem u lipnju postao jedan od najiščekivanijih filmova prethodne godine uz Oppenheimera.

Top kreatori na popularnoj mreži bili su redom Mr Beast na prvom mjestu, Pink Shirt Couple, Topper Guild, Zhong, VuxVux, Ian Boggs, JT Casey, Jeffrey Bui, Stokes Twins te na desetom mjestu Ben Azelart. Među najslušanijim pjesmama je ona Miley Cyurs nazvana Flowers opisuje bračne preljube njenog bivšeg muža Liama Hemswortha.

Na hrvatskom Youtubue-u dugo je na trending listi bio video ispovijest Bosanca koji živi s dvije žene u poliamornoj vezi. Osim toga, na hrvatsku trending listu dostigao je i nastup Sergeja Božića u hrvatskom The Voice. U jednom trenu bio je najpopularniji video u Hrvatskoj 2023. godine.

Najpoznatiji Youtube influnceri u Hrvatskoj su:

Doctor D.S.

MarioLab

The DarkDen-Petko

Nugato-Ilija Ravlić

Celestia&Iris

The Sikirit

Sašina kuhinja

Dennis Domian

How to cook smarter

Ženski svijet - Ana Zibar

Na popisu se nalaze kanali od kulinraskih savjeta i videa, do zdravlja i 'uradi sam' projekata.

Među top deset Instagram influencera našle su se Ela Jerković, Ella Dvornik, Sonja Kovač, Amadea Muse, Kristijan Iličić, Izabel Kovačić te Petra Dimić i Ilija Ravlić. Svi broje preko stotinu tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a pokrivaju teme od lifestyle-a do mode i putovanja.