Što se sinoć događalo u rodilištu? "Porodilje su evakuirane, nije bilo otvorenog plamena"

Sinoć oko 22 sata izbio je požar na četvrtom katu zgrade ginekologije u KBC-u Split, u krilu u kojem su smještene rodilje s novorođenčadi.

Prema prvim informacijama, požar nije zahvatio bolesničke sobe, već pomoćne prostorije, no prostorom se brzo proširio gust dim.

Kako je izjavio liječnik Marko Dražen Mimica, otvorenog plamena nije bilo, ali je situacija zahtijevala hitnu reakciju.

– Čim je požar primijećen, rodilje su s djecom odmah evakuirane, a vatrogasci su odmah pozvani – kazao je Mimica na jutrošnjoj konferenciji za novinare. Dodao je da su porodilje do jutros bile u drugim prostorijama.

Dodao je kako će točan uzrok požara utvrditi policijski očevid, no prema onome što je vidio na mjestu događaja, gorjela je plastična kanta.

U požaru nije bilo ozlijeđenih, a pravovremenom reakcijom osoblja i hitnih službi spriječene su teže posljedice.