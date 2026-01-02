Što se dogodilo u Švicarskoj? Svjedoci požara kažu da je vatra buknula za sekundu, konobar je bio na ramenima kolege

Stravićan požar poharao je u novogodišnjoj noći popularni bar Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana, ostavivši za sobom najmanje 40 mrtvih i stotinu ozlijeđenih.

Dok istražitelji pokušavaju sklopiti mozaik tragedije, svjedoci navode bizaran slijed događaja koji je možda doveo do katastrofe - od konobara koji pleše s prskalicom na ramenima kolege do neopreznog rukovanja bocama šampanjca, piše Index.

Svjedoci o uzroku požara

Više svjedoka navodi da je vatra buknula zbog slavljeničkih rekvizita. Jedan od preživjelih ispričao je za francuski informativni kanal BFM kako je sve počelo.

"Tijekom zabave, konobar se popeo na ramena svog kolege. U ruci je držao rođendansku svjećicu ili prskalicu, a ruku je držao vrlo blizu stropa. Strop je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu", rekao je.

Druga svjedokinja, Emma, smatra da se požar počeo širiti nakon što su gosti slavili s bocama šampanjca na koje su bile pričvršćene rimske svijeće.

"Neke od tih boca bile su preblizu stropa koji je ubrzo planuo. Plamen se širio zaista brzo, nije prošlo dugo i sve je bilo u plamenu. Trajalo je samo nekoliko sekundi. Istrčali smo vani, vrištali i plakali", ispričala je.

Panika i smrtonosna zamka

Tragedija, koja se dogodila oko 1:30 ujutro, rezultirala je crnom bilancom od otprilike 40 mrtvih i 100 ozlijeđenih, od kojih su mnogi u teškom stanju. Među žrtvama ima i turista.

Prema izjavama, jedini izlaz iz podrumskog dijela bara bilo je usko i strmo stubište. Kada je vatra buknula i nastao stampedo, stubište se pretvorilo u smrtonosnu zamku.

Slično svjedočanstvo iznijela je i Victoria.

"Počeo je gorjeti cijeli strop. Svi prozori su bili čađavi i crni. Neki ljudi su razbijali prozore kako bi zrak ušao u klub. Bila je to ogromna panika", izjavila je, dodavši kako misli da se mnogo žrtava ugušilo.

Istraga je u tijeku

Direktor policije kantona Valais, Frédéric Gisler, potvrdio je da je požar izbio u podrumu i da je došlo do velikog stampeda na stepenicama. Istražitelji su za sada isključili mogućnost da iza tragedije stoji terorizam ili podmetanje požara.

Identifikacija žrtava bit će dugotrajan proces zbog težine opekotina.

"S identifikacijom žrtava i obavještavanjem njihovih porodica već smo započeli, ali to će potrajati i u ovom trenutku je preuranjeno iznositi tačne brojke. Uništeni smo", poručio je Gisler.