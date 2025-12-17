Što se dogodilo noćas na kampusu u Splitu? Oglasila se policija

Splitska policija oglasila se o incidentu koji se dogodio noćas na splitskom kampusu.

"Noćas oko 00,20 sati, u Splitu, u Ulici Cvite Fiskovića, nedaleko od mjesta održavanja javnog okupljanja, došlo je do narušavanja javnog reda i mira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema dosad utvrđenom, došlo je do kraćeg sukoba nekoliko osoba, nakon čega su se sudionici razbježali. Na mjestu događaja zatečena je jedna mlađa muška osoba koja je zadobila lakše tjelesne ozljede", kažu nam iz splitske policije.

"Opservacijom područja policijski službenici su zatekli dvije osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem. Sve tri osobe bile su pod utjecajem alkohola te su zadržane u službenim prostorijama policije do otrježnjenja, nakon čega će se nastaviti kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja", zaključuju.