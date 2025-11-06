Što se događa u Splitu? Policija blokirala dijelove grada, nastao je prometni kaos

Prema dojavi čitatelja, dijelovi Splita su večeras pod pojačanim policijskim nadzorom. Na više lokacija policija zaustavlja i pregledava vozila, a ulice su djelomično blokirane.

Kako doznajemo, posebno gust promet i zastoji stvaraju se na Poljičkoj cesti i u Ulici Domovinskog rata, osobito na ulazima u grad, gdje se formiraju kolone vozila.

Svjedoci navode kako su na terenu pripadnici policije s dugim cijevima.

Za sada nema službenih informacija o razlozima pojačanog postupanja. Kako doznajemo, riječ je o redovnom policijskom postupanju.

U međuvremenu se, oko 18 sati, dogodila pljačka trgovine Ribola u Ulici Vojka Krstulovića na splitskim Gripama. Traga se za nepoznatim muškarcem. Moguće je da je sve povezano s ovom pljačkom.