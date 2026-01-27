Što se događa u Imotskom? Pet ljudi uhićeno, oglasila se policija

U ranim jutarnjim satima 24. siječnja 2026. godine policija je zaprimila dojavu o sukobu u ugostiteljskom objektu na imotskom području, nakon čega je jedna osoba s vidljivim ozljedama zatražila liječničku pomoć.

Iz zdravstvene ustanove naknadno je potvrđeno da je oštećeni zadobio teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma kostiju lica.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici su zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene nasilničkog ponašanja uhitili tri osobe, protiv kojih su podnesena odgovarajuća izvješća i kaznene prijave, te su po dovršetku postupanja predani pritvorskom nadzorniku.

Dan kasnije, 25. siječnja 2026. godine, u ranim jutarnjim satima policija je zaprimila dojavu da više osoba lupaju po obiteljskoj kući i oštećuju imovinu. Dolaskom na mjesto događaja zatečeno je i uhićeno dvoje osumnjičenih.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni oštetili ulazna vrata kuće i parkirana vozila, nakon čega su fizički napali dvije osobe koje su izašle iz kuće. Napadnutim osobama pružena je liječnička pomoć, a ozljede su okvalificirane kao lake tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku te potom dovedeni pred nadležno državno odvjetništvo i suca istrage, koji im je odredio istražni zatvor.