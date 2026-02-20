Što se događa s vratima? Vatrogasci u Splitu tri puta intervenirali u 24 sata i svugdje isti razlog

U protekla 24 sata na području Split zabilježene su tri tehničke intervencije vatrogasaca, sve povezane s otvaranjem vrata i pružanjem pomoći građanima.

Javna vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba Split intervenirala je u dva navrata. U 14:24 sati obavljena je tehnička intervencija otvaranja vrata u Poljičkoj cesti, gdje je na teren izašlo pet vatrogasaca s jednim vozilom. Potom je u 00:35 sati uslijedila još jedna intervencija otvaranja vrata u Ulici Put Duilova, na kojoj je sudjelovalo četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Intervenirali su i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Split. U 12:45 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u Ulici Domovinskog rata, gdje su na teren izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.