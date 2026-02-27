Što se događa s tijelom kada prestanemo piti alkohol?

Glumac Jason Bateman trijezan je od 2004. godine, a odluku o prestanku pijenja donio je nakon iskrenog razgovora sa suprugom Amandom Ankom. Za The Hollywood Reporter priznao je da su “pregovarali” o tome kada će se njegovo tulumarenje u potpunosti zaustaviti, a njezina rečenica da je takvo ponašanje “iritantno i nepredvidivo” bila je okidač za promjenu.

Iako je njegova priča osobna, liječnici ističu da prestanak alkohola donosi niz vrlo konkretnih fizioloških promjena – i to već u prvim tjednima.

1. Jetra se počinje oporavljati

Prekomjerno pijenje dovodi do nakupljanja masnoća u jetri, povećanja triglicerida i rizika od masne jetre. Kada se alkohol izbaci, jetra dobiva priliku za oporavak. Smanjuje se upala, a organ koji je ključan za detoksikaciju tijela postupno vraća svoju funkciju.

To je temeljna promjena jer zdrava jetra utječe na metabolizam, energiju i opće stanje organizma.

2. Srce je pod manjim opterećenjem

Alkohol može oslabiti srčani mišić i povisiti krvni tlak, što povećava rizik od moždanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti. Stručnjaci navode da se unutar tri tjedna od prestanka pijenja razina kolesterola može sniziti.

Manji tlak i stabilniji krvni parametri znače dugoročnu zaštitu srca.

3. San postaje dublji i kvalitetniji

Iako mnogi misle da alkohol “pomaže” zaspati, on zapravo potiskuje REM fazu sna – najvažniji dio ciklusa spavanja odgovoran za obradu sjećanja, emocija i mentalni oporavak.

Bez alkohola san postaje dublji i stabilniji, a poboljšanje se može primijetiti već nakon tjedan dana. Posljedično se popravlja koncentracija, raspoloženje i mentalna jasnoća.

4. Više energije i lakša kontrola težine

Alkohol je kaloričan i često potiče dodatni unos hrane. Njegovo izbacivanje može dovesti do gubitka kilograma, ali i do povećanja razine energije.

Kako su srce i jetra manje opterećeni, tijelo učinkovitije koristi energiju. Mnogi primijete veću izdržljivost i motivaciju za fizičku aktivnost unutar nekoliko tjedana.

5. Koža izgleda svježije

Alkohol dehidrira organizam, što se brzo vidi na koži. Nakon prestanka pijenja tijelo zadržava više vlage, a koža postaje svježija i elastičnija.

Bolja apsorpcija vitamina A, C i E dodatno pridonosi obnovi i zaštiti kože, dok kvalitetniji san pojačava ukupni efekt.