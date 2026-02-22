Što se događa s tijelom ako svaki dan pijete gaziranu vodu?

Gazirana voda mnogima je omiljeno piće – "zanimljivija" je od obične vode, a pritom je za većinu zdravija alternativa sokovima i zaslađenim gaziranim napitcima. No što se zapravo događa u tijelu kada gazirana voda postane svakodnevna navika? Od hidratacije i osjećaja sitosti do mogućih problema sa zubima i probavom, tri dijetetičarke objašnjavaju koje su realne koristi, a na što ipak treba pripaziti, piše Real Simple.

Gazirana voda nije "jedna stvar". Najčešće se pije kao obična gazirana (seltzer), mineralna ili aromatizirana.

Dijetetičarka Jessica Clancy-Strawn objašnjava da je gazirana voda zapravo voda u koju je dodan ugljikov dioksid, a često sadrži i minerale – bilo prirodno prisutne, bilo naknadno dodane – poput kalcija, magnezija, bikarbonata, natrijeva bikarbonata ili kalijeva sulfata. Ovisno o izvoru, može sadržavati i prirodne arome.

Dijetetičarka Laura Hershey ističe da minerali poput kalcija, magnezija i natrija mogu pridonijeti hidrataciji, zdravlju kostiju te normalnoj funkciji živaca i mišića. Ipak, naglašava da obična gazirana voda u pravilu nema te "mineralne" benefite, ali – i obična i mineralna – hidriraju jednako dobro kao negazirana voda.

S druge strane, dijetetičarka Adiana Castro upozorava na realnost: mineralna voda se rijetko pije u količinama koje bi značajno pridonijele unosu minerala. Drugim riječima, ne može zamijeniti hranjive tvari koje dobivamo iz hrane.

Zašto je mnogima lakše popiti gaziranu nego običnu vodu?

Jedna od najvećih prednosti gazirane vode je jednostavna – pomaže ljudima da unesu više tekućine.

"Mnogi ljudi ne piju dovoljno vode, pa mi je drago kada netko svakodnevno pije gaziranu vodu – barem tako zadovoljava dio dnevnih potreba za tekućinom", kaže Hershey. Castro dodaje da mjehurići pružaju osjećaj u ustima sličan gaziranim sokovima, ali bez dodanog šećera, što nekima olakšava prelazak na zdraviju naviku.

Gazirana voda može biti i praktična zamjena za alkoholna pića u društvenim situacijama. Clancy-Strawn ističe da bi osoba koja alkohol zamijeni gaziranom vodom mogla primijetiti dodatne koristi: bolji san, stabilniji šećer u krvi, manji unos kalorija i kontroliraniji apetit – posebno ako je sve dio uravnotežene prehrane.

Može li gazirana voda pomoći i u osjećaju sitosti?

Nekima mjehurići pomažu da se osjećaju punije, pa posljedično pojedu manje. Clancy-Strawn navodi i da neka istraživanja sugeriraju kako karbonizacija može utjecati na način na koji stanice koriste glukozu za energiju, što bi moglo blago sniziti razinu šećera u krvi – ali naglašava da su ti učinci mali i da su potrebna dodatna istraživanja.

Važno je, kaže, ne očekivati "čudo u boci": održiv gubitak težine i dalje se svodi na prehranu i tjelesnu aktivnost, a ne na gaziranu vodu.

Iako je za većinu ljudi gazirana voda siguran izbor – često bez kalorija, šećera, natrija i aditiva – postoje situacije u kojima može stvarati probleme.

Hershey upozorava da gazirana voda može blago nagrizati zubnu caklinu, pa savjetuje piti na slamku ili nakon konzumacije isprati usta običnom vodom. Napominje i da okusi koji nisu citrusni mogu biti nježniji za zube.

S probavom je priča još individualnija. Castro kaže da mjehurići mogu iritirati osjetljiv probavni sustav te izazvati nadutost, plinove ili pogoršati žgaravicu. Kod nekih ljudi neće biti nikakvih smetnji, dok će drugi brzo osjetiti razliku – pogotovo ako već imaju probleme s refluksom ili osjetljivim želucem.

Većina gaziranih voda je "čista" i bez sastojaka zbog kojih bi trebalo paničariti, no postoje iznimke. Aromatizirane varijante ponekad sadrže voćni sok pa mogu povećati unos ugljikohidrata, dok tonici često sadrže dodani šećer, koji dugoročno može pridonijeti upalama i povećanom riziku od kroničnih bolesti.

Dobra navika – uz par pametnih pravila

Ako vam gazirana voda pomaže da pijete više tekućine i izbjegnete slatka pića, za većinu ljudi to je plus. No ako imate osjetljive zube ili probavne tegobe, vrijedi pripaziti na učestalost, vrstu i način konzumacije. Najjednostavnije pravilo: birajte varijante bez dodanog šećera, slušajte svoje tijelo – i ne zaboravite da ni gazirana voda ne može zamijeniti uravnoteženu prehranu.