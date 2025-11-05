Što se događa s Rebićem nakon ozljede?

Ante Rebić je u posljednje vrijeme jedan od najboljih igrača Hajduka. Možda se to ne vidi na statistici, golovima ili asistencijama, ali onaj tko gleda utakmice jasno može vidjeti da je Rebić konstantna napast za protivničke obrane. Poglavito se to odnosi na fazu obrane, odnosno presing na protivničke stopere u kojem prednjači uz Šegu i Almena. A preduvjet za takve sposobnosti leži u činjenici da je krilni napadač podigao svoje aerobne kapacitete na dostojnu razinu, dobio je nogometnu kondiciju i kontinuitet nastupa, prenose SN.

Baš zbog toga su hajdučki puk, Poljud i Gonzalo Garcia protrnuli pred kraj prvog dijela utakmice u Koprivnici kada je Rebića tijekom jednog prodora nehotice žestoko u predjelu stopala i zgloba nagazio sugrađanin Ante Šuto. Ostala je Hajdukova devetka previjati se u bolovima, ali je ipak odradio poluvrijeme do kraja.

Odradio je on još i 23 minute nastavka i taman kada se činilo da je sve u redu, u 68. minuti je šepajući prepustio mjesto Abdoulieu Sanyangu. Bio je u vidljivim bolovima, a obzirom na to da je kontakt i udarac bio priličan, odmah su mnogi posumnjali i strepili od teže ozljede i nove duže pauze koja bi za Rebića u ovom trenutku bila doista pogubna.

Ipak, u sjeni povratka Marka Livaje s Poljuda stižu sjajne vijesti o drugoj zvijezdi Bijelih. Naime, kako doznajemo, Rebiću je start Šute na nozi ostavio tek oteklinu, a dodatni su pregledi pokazali da nije ništa puklo te nema nikakvih oštećenja. Kako je natečenost već splasnula, Rebića se u treningu s momčadi može očekivati kroz naredna dva dana tako da bi trebao biti u konkurenciji za subotnju utakmicu protiv Osijeka. Sjajna je to vijest za Gonzala Garciu koji će tako opet moći upariti svoje dvije najveće zvijezde u početnoj postavi, ako se za takvo što odluči. Rijetko su do sada Livaja i Rebić igrali skupa, ali im je poluvrijeme protiv Lokomotive bilo dovoljno da "skuhaju" pobjednički pogodak. Tada je Livaja ubacio u peterac gdje se Rebić među trojicom Lokosa sjajno snašao i zabio prvijenac u bijelom dresu. Ono što mu nedostaje jest statistika, ali gol i asistencija ne prikazuju zorno njegov utjecaj na igru ovog Hajduka. Predvodnik je pritiska u obrani, a u napadu je okomit i prijeti iz svih pozicija.

Već ga je jedna nezgodna ozljeda sputala u hvatanju ritma, a sada kada je do njega došao, novo duže izbivanje bilo bi zaista štetno. Ipak, do nečeg takvog neće doći. Rebić je prošao tek s oteklinom i narednih dana se vraća u puni trenažni proces.