Što se događa s Nikom Sigurom?

Veznjak Hajduka i kanadske reprezentacije Niko Sigur mogao bi napustiti Poljud ove zime ako dođe prava ponuda. Strani mediji tvrde da je Sigur na putu prema Velikoj Britaniji. Pisalo se da bi mogao ići u Wolverhamton, zadnju momčad Premier lige. Danas Daily Record piše da je Sigur top meta Celtica, trećeplasirane momčadi škotskog prvenstva.

"Čini se da je Hajdukov 22-godišnji talent na rubu da postane prvo pojačanje Martina O'Neilla. Sigura rabe u Hajduku kao desnog beka i zadnjeg veznog, a njegova karijera bila je daleko od mirne plovidbe", ističe Daily Record. Napominju i da su Sigura osnažili sukobi s bivšim trenerom Hajduka Gennarom Gattusom, današnjim izbornikom Italije. Daily Record podsjeća na Sigurov opis odnosa s Gattusom.

Sigur: Na kraju smo se Gattuso i ja dobro slagali

"Rad s Gattusom bio je poseban izazov za mene. Često me stavljao na klupu ili izvan moje prirodne pozicije, kao da me neprestano testirao. Na početku prošle sezone rijetko sam bio početnoj postavi, ali to me dodatno motiviralo.

Naučio sam puno više o mentalnoj snazi nego o taktici. Bilo je i sukoba između nas - obojica smo temperamentni. Ali me to naučilo kako se nositi s teškim trenucima. Na kraju smo se dobro slagali i sjećam se razgovora prije utakmice s Dinamom iz Zagreba. Rekao mi je da sam se dokazao.

Puno sam naučio radeći s Rinom Gattusom. Sada mogu igrati na brojnim pozicijama. Ako me trener odabere na poziciji na kojoj se ne osjećam ugodno, bit će zato što je vidio nešto u meni što ga tjera da misli da mogu pomoći momčadi, pa se neću žaliti", govorio je Sigur u jednom starijem intervjuu za The Athletic.

Posao s Celticom nije blizu realizacije

Iako se u nekim medijima naglašava da je Celtic jako zagrizao za Sigura, prema informacijama kojima raspolaže Index.hr ipak Hajduk još nema neku konkretnu ponudu ni od jednog kluba. Po Transfermarktu Sigur vrijedi četiri milijuna eura. Ove sezone je jedan od standardnih igrača u rotaciji Gonzala Garcije.

Nastupio je u 16 od 18 kola SuperSport HNL-a te u ukupno 22 utakmice u svim natjecanjima u jesenskom dijelu sezone. Zabio je jedan gol je jednom asistirao. Ima ugovor s Hajdukom do ljeta 2028. godine. Za kanadsku reprezentaciju je nastupio 15 puta i zabio dva gola, a vjerojatno će igrati i na predstojećem Svjetskom prvenstvu.