Što se događa s ljudima? Krneuo pomoći unesrećenom u prometnoj nesreći pa dobio sjekiru u glavu. Bore mu se za život

D. T. (22) iz sela u blizini Uba u Srbiji zadobio je teške, za život opasne ozljede kada su ga, kako sumnja policija, trojica nepoznatih počinitelja prvo verbalno napala, nakon čega ga je jedan od njih udario sjekirom u glavu.

Strašnom nasilju prethodio je niz nevjerojatno bizarnih okolnosti. Prometna nesreća, pomaganje unesrećenom, a zatim i tučnjava. Ubrzo je poletjela i sjekira. No, krenimo redom.

Na pravoslavni Badnjak oko 23:30 dogodila se prometna nesreća kada se automobil prevrnuo u kanalu ispred kuće ozlijeđenoga mladog muškarca, piše Nova.rs.

"D. T. je ​​bio kod kuće s obitelji. U jednom trenutku čuo je glasan prasak i vidio automobil koji se prevrnuo u kanalu. Odmah je potrčao u pomoć. Dugo su pokušavali izvući automobil iz kanala, ali bezuspješno, a onda su se pojavila trojica muškaraca, koji su ponudili pomoć", rekla je za medije osoba upućena u slučaj.

Tučnjava između prolaznika i žrtve

Odjednom, trojica nepoznatih muškaraca navodno su započela vrijeđati D. T., nakon čega je uslijedila žestoka svađa. Trojica muškaraca djelovala su alkoholizirano. Prvo su provocirali mladića, vrijeđali ga, a onda je započela žestoka svađa. Jedan od te trojice počeo je gurati mladića, a zatim mu se pridružio još jedan, koji ga je udario.

Pobjegao je u susjedovo dvorište

Kada su osumnjičenici počeli udarati mladića, on je potrčao u susjedovo dvorište, a zatim je uslijedilo brutalno premlaćivanje.

"D. T. je ​​otišao u susjedovo dvorište, gdje je uzeo sjekiru. Izašao je i rekao im da se maknu s puta jer ima sjekiru i da ne želi nikakve probleme. Rekao im je da je izašao pomoći čovjeku u nevolji i ako ne žele pomoći, neka odu. Međutim, trojica napadača nisu ga shvatila ozbiljno, svladali su ga i uzeli mu sjekiru. Tada ga je jedan od njih počeo udarati sjekirom, i to u glavu", prepričava izvor.

Nakon što je mladić pao na tlo, napadači su pobjegli s mjesta događaja.

Liječnici su se borili za njegov život

Mladić je ​​u tom napadu zadobio teške, za život opasne ozljede. Prvo je zbrinut u bolnici u Valjevu, gdje je primljen u iznimno teškom stanju. Nakon intervencije liječnika hitno je prebačen u Beograd na VMA s teškim ozljedama glave.

"Mladić je bio u životnoj opasnosti kada je prevezen u Beograd. Trenutačno je stabilan i izvan životne opasnosti", otkriva izvor.

Prema neslužbenim informacijama, policija intenzivno traga za trojicom muškaraca koja su osumnjičena za napad na mladića, prenosi Dnevnik.hr.