Što se događa s kolesterolom kada hodate svaki dan?

Pokušavate li sniziti kolesterol i ojačati srce bez teretane? Dobra je vijest da za to ne trebate naporne treninge. Svakodnevna šetnja jednostavna je i svima dostupna navika koja može pomoći u snižavanju triglicerida, LDL-a ("lošeg") i povećanju HDL-a ("dobrog") kolesterola. Time dugoročno štiti srce i krvne žile, prenosi Index.

Kardiolog dr. Bradley Serwer objašnjava: "Visok kolesterol glavni je promjenjivi rizik za koronarnu bolest srca. Kontrolom kolesterola možemo izbjeći ili barem smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara te bolesti krvnih žila."

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kako šetnja djeluje na kolesterol

Redovito hodanje pomaže u snižavanju LDL-a, masnoće koja se nakuplja u arterijama i povećava rizik od stvaranja plaka. Dr. Alan Rozanski naglašava da je upravo povišeni LDL povezan s infarktom i moždanim udarom.

Istovremeno, šetnja povećava razinu HDL-a, kolesterola koji čisti krvne žile i štiti od upala i ugrušaka. Osim toga, koristi i u smanjenju triglicerida, masti koje mišići troše kao gorivo tijekom kretanja.

Utjecaj na težinu i stvaranje zdravih navika

Hodanje sagorijeva kalorije, ubrzava metabolizam i pomaže u održavanju mišićne mase. Višak kilograma, posebno oko struka, često je povezan s višim razinama "lošeg" kolesterola. Uvođenjem šetnje u svakodnevicu činimo važan korak u kontroli težine i zaštiti srca.

Uz to, šetnja često potiče i druge dobre navike. Ljudi se nakon kretanja osjećaju bolje, što može dovesti do zdravije prehrane i aktivnijeg načina života.

Koliko hodanja je dovoljno?

Stručnjaci preporučuju barem 150 minuta umjerenog hodanja tjedno - to znači pola sata dnevno, pet dana u tjednu. Najbolji učinak postiže se brzim hodom od 4.8 do 6.4 kilometra na sat. Još bolje rezultate donosi 300 minuta tjedno.

Za one koji ne vježbaju, to može zvučati puno. No dr. Rozanski ističe: "Čak i kratke šetnje od pet minuta mogu donijeti korist." Tempo možete pojačati hodanjem uzbrdo, bržim hodom ili kombiniranjem sporijih i bržih intervala.

Kako šetnje učiniti učinkovitijima

Iako je hodanje jednostavno, nekoliko trikova može ga učiniti još zdravijim:

prošećite 10-15 minuta nakon obroka radi bolje probave i regulacije šećera i masti u krvi,

ubacite uspone ili koristite lagane utege za dodatni izazov,

pratite korake aplikacijom ili pedometrom - cilj od 10.000 koraka dnevno mnogima je ostvariv,

kombinirajte hodanje s prehranom koja snižava kolesterol, primjerice zobenom kašom ili orašastim plodovima.

Hodanje je jedan od najlakših i najpristupačnijih načina da očuvamo zdravlje srca. Ne treba posebnu opremu, a uklapa se u svakodnevnicu. Dovoljno je obuti cipele i krenuti.

Počnite malim koracima, deset minuta dnevno. jer i to dugoročno donosi velike promjene. Nije važno koliko brzo hodate, važno je da se krećete. Prvi korak koji napravite danas može vašem srcu donijeti veliku korist sutra.