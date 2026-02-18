Što se događa s kočnicama kada automobil dugo stoji?

Kako piše HAK Revija, rotori i bubnjevi kočnica izrađeni su od legure čelika, s malo antikorozivne obrade. Nakon samo nekoliko sati stajanja u vlažnom okruženju (pogotovo u zimskim mjesecima kad su kočnice izložene i soli), na njihovim će se površinama početi razvijati fini sloj hrđe. Naravno, što duže automobil stoji, to postaje sve gore, osobito na loše dreniranim parkirnim površinama, koje nisu suhe. Korozija će se širiti, a past će i sposobnosti kočnica.

Kada izlazite prvi put nakon nekoliko dana ili tjedana, uzmite si vremena da nekoliko puta lagano pritisnete i otpustite papučicu kočnice prije nego što krenete. Kada krenete, učinite isto, lagano sitisnite kočnicu, a pritom pazite da ne ugrožavate nikoga u prometu, posebno sve koje voze iza vas. Tako ćete ukloniti površinsku hrđu s kočnica, odnosno spriječiti pad njihov performansi kada ih budete trebali. Također, poslušajte zvuk kočenja, bude li škripanja i cviljenja i nakon što ste nekoliko puta pritisnuli kočnicu, ne bi bilo loše da vam stručnjak pogleda kočnice.

Preporučljivo je prije dužeg stajanja, u vožnji, na nekoj suhoj podlozi također lagano stisnuti kočnice da ih očistite od prljavštine, donosi HAK Revija.