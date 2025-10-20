Što se događa s internetom? Zabilježen masovni pad, pogođene mnoge kompanije

Downdetector, platfotma koju korisnici koriste za prijavu problema s popularnim internetskim stranicama, objavila je razmjere današnjih poteškoća s Amazon Web Servicesom. Prema njihovim podacima dosad je zabilježeno više od 6.5 milijuna prijava problema diljem svijeta, a pogođeno je više od tisuću kompanija.

Podsjetimo, mnoge od najvećih svjetskih aplikacija i web stranica od jutra su iznenada prestale raditi. Među njima su bili: Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva. Amazon je na svojoj stranici statusa usluga objavio da bilježi "povećane stope pogrešaka" i kašnjenja kod više AWS servisa.

Veliki prekid rada Amazon Web Servicesa (AWS) privremeno je srušio velik broj popularnih internetskih stranica i usluga – među njima banke, aviokompanije, medije, dostavne aplikacije i druge servise, piše CNN-ov analitičar David Goldman.

AWS je pružatelj računalstva u oblaku koji pruža mnoge od najkorištenijih internetskih usluga na svijetu. Još u ranim danima Amazona, tvrtka je trebala višak poslužitelja kako bi mogla podnijeti ogroman promet tijekom blagdanske kupovine. Kasnije su shvatili da bi taj višak kapaciteta mogli iskoristiti za pružanje usluga drugim kompanijama – i tako je nastao AWS, piše Danas.hr.

Veliki problemi s 'internetskim imenikom' (DNS)

Među brojnim AWS-ovim uslugama nalazi se i baza podataka DynamoDB, u kojoj mnoge tvrtke pohranjuju korisničke podatke. Amazon je jutros objavio da njegovi korisnici nisu mogli pristupiti tim podacima jer je došlo do problema s DNS-om – sustavom koji funkcionira kao internetski imenik, prevodeći internetske adrese u numeričke IP adrese koje računala prepoznaju.

"Amazon je imao podatke sigurno pohranjene, ali nitko ih nekoliko sati nije mogao pronaći, pa su aplikacije bile privremeno "odvojene" od svojih podataka", rekao je Mike Chapple sa Sveučilišta Notre Dame. "Bilo je to kao da je velik dio interneta nakratko izgubio pamćenje."

Nije poznato što je točno uzrokovalo kvar DNS-a, ali trajao je samo nekoliko sati. Do 12.35 po hrvatskom vremenu Amazon je riješio problem i preporučio kompanijama da isprazne privremenu pohranu (cache) kako bi ubrzale povratak sustava u normalu.

Prekid je ipak nastavio utjecati na druge AWS-ove usluge, uključujući EC2 – virtualni poslužitelj koji mnoge tvrtke koriste za razvoj svojih aplikacija. Amazon će u sljedećim danima vjerojatno objaviti detaljno izvješće o tome što je pošlo po zlu s njegovim DNS sustavom.