Što se događa? Nova Facebook pravila mogla bi uništiti promet medijima

Facebook testira novi model korištenja platforme koji bi mogao dodatno otežati vidljivost medijskog sadržaja i izdavača. Kako piše The Guardian, Meta je potvrdila da provodi ograničeno testiranje prema kojem korisnici bez plaćene pretplate Meta Verified mogu dijeliti samo dvije vanjske poveznice mjesečno.

Testiranje se odnosi na dio Facebook stranica i profila koji koriste tzv. Profesionalni način rada, namijenjen kreatorima sadržaja i monetizaciji objava. Iako medijske kuće zasad nisu izravno obuhvaćene testom, mjera bi ih mogla neizravno pogoditi jer ograničava mogućnost korisnika da dijele novinske članke i druge vanjske sadržaje.

Podsjetimo, izdavači su već pretrpjeli znatan pad prometa nakon Metine odluke iz 2023. godine da smanji vidljivost vijesti u korist videozapisa i kratkog, viralnog sadržaja. Iako se promet s Facebooka prema portalima ove godine djelomično oporavljao, pojedina mjerenja pokazuju da je u 2024. godini pao i do 50 posto na godišnjoj razini.

Najnoviji test dio je šire strategije kojom Meta nastoji potaknuti korisnike na pretplatu na uslugu Meta Verified, čija se cijena kreće od 12 eura mjesečno, a za određene razine može doseći i znatno veće iznose. Pretplata uključuje dodatne funkcije, sigurnosne pogodnosti i potvrđenu značku profila.

Na snimkama zaslona koje su podijelili korisnici, Facebook upozorava da će od 16. prosinca pojedini profili bez pretplate biti ograničeni na dvije besplatne objave s poveznicama mjesečno, uz poziv na pretplatu za proširene mogućnosti.

Medijski analitičar i osnivač konzultantske tvrtke DJB Strategies David Buttle ocijenio je da se Meta već godinama sustavno povlači iz sektora vijesti, podsjećajući na prestanak plaćanja izdavačima i blokiranje novinskih poveznica u Kanadi. Prema njegovim riječima, novi eksperiment dodatno naglašava zaokret s besplatne distribucije sadržaja prema monetizaciji dosega.

Iz Mete su poručili kako je riječ o ograničenom testiranju čiji je cilj procijeniti donosi li mogućnost dijeljenja većeg broja poveznica dodatnu vrijednost pretplatnicima Meta Verifieda.