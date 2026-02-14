Što se događa iza pozornice Dore? Ovo gledatelji ne vide

Dok publika vidi savršeno tempiran televizijski spektakl, nekoliko metara dalje voditelji hvataju dah, koncentriraju se, u posljednji tren provjeravaju redoslijed ulazaka, ali i pružaju potporu jedni drugima. Upravo taj dio Dore – onaj stvarni, između reklama i izlazaka na scenu – pokazala je Barbara Kolar.

Dvije polufinalne večeri su iza nas, favoriti su se iskristalizirali, a napetost raste pred veliko finale u nedjelju. Dok su se izvođači borili za prolazak dalje, jedna od voditeljica otvorila je vrata prostora koji gledatelji inače ne vide.

Barbara Kolar je zajedno s Ivom Šulentić, Duškom Ćurlićem i Ivanom Vukušićem vodila program iz studija HRT-a, a na Instagramu je objavila trenutke koji nastaju kad se kamere ugase, ali adrenalin ne.

Uz fotografije kolega koji čekaju znak režije, prelistavaju scenarij ili se samo na trenutak naslone na ogradu i odmore, kratko je napisala: 'Na pozornici sigurni i elegantni, iza kulisa opušteni i svoji'.

Osim pogleda iza kulisa, gledatelji su komentirali i njezina dva izdanja. U prvoj polufinalnoj večeri nosila je bijelu glamuroznu haljinu s peplumom, dok se u drugoj odlučila za pripijeni smeđi model prekriven šljokicama. Oba su se, složni su pratitelji, savršeno uklopila u atmosferu Dore, piše tportal.