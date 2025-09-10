Što se događa? Đoković bježi iz Srbije i seli obitelji u Grčku?

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Novak Đoković (38), ponovno je u središtu medijskih napisa – ovog puta ne zbog rezultata na terenu, već zbog mogućeg preseljenja obitelji iz Srbije u Grčku.

Prema pisanju Daily Expressa, Đoković razmatra trajno premještanje života svoje obitelji u Atenu, a navodno je već pronađena i kuća u južnim predgrađima grčke metropole. Medij navodi i da su njegova djeca upisana u privatnu školu u Grčkoj.

Slične tvrdnje prenosi i Greek City Times, naglašavajući da se Đoković u posljednje vrijeme suočava s pritiscima i da je postao „meta vlasti u Srbiji“ zbog otvorene podrške studentskim prosvjedima. Iako su te tvrdnje teško provjerljive, one su potaknule brojne reakcije u regiji.

Demantij i špekulacije

Sam Đoković na pitanja stranih novinara poručio je: – „Mnogo je špekulacija, ali ne, za sada ne.” Time je jasno dao do znanja da službene potvrde o preseljenju nema. Ipak, glasine su ojačale nakon što je objavljeno da će se ATP turnir iz Beograda preseliti u Atenu (2. – 8. studenog 2025.), što je Reuters službeno potvrdio.

Upravo je ta odluka povezana s Đokovićem, budući da je njegova obitelj bila uključena u organizaciju beogradskog turnira. Premještanje turnira u Grčku strani mediji tumače i kao znak da se obitelj polako veže uz Atenu.

Neizvjesna budućnost

Britanski GB News ide i korak dalje te tvrdi da Đokovićeva supruga Jelena aktivno traži dom u Grčkoj. No, niti jedan od ovih navoda nije službeno potvrđen, a srpski tenisač zasad ostaje rezident u svojoj domovini.

Jedino je izvjesno da će preseljenje ATP turnira dodatno pojačati špekulacije oko njegovih privatnih planova. Sve ostalo ostaje u