Što se danas nudi na splitskom Pazaru? Provjerili smo cijene i ponudu

Iako je jutro bilo tmurno, mnogi nisu propustili obaviti spizu na splitskom Pazaru, a i mi smo za vas istražili ponudu.

Ponuda je jako bogata, kako to i inače biva. Možete pronaći svega blaga za današnji ručak, ali se i opskrbiti potrebnim namirnicama za tjedan pred nama. Tako ćemo za kilogram blitve izdvojiti 4 eura, za salatu i kaul po 2 eura, rajčice 2.50 eura dok je domaći krumpir 1.50 euro.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Velika ponuda je i domaćeg voća pa ćete tako za jabuke platiti 1.50 euro, a isto toliko i za mandarine. Domaće šljive za pekmez ili knedle su 2.50 eura dok je limun 3 eura.

A kakva je ostala ponuda Pazara bacite oko na našu galeriju.